Los jóvenes celebran el jubileo de la Catedral con música

El seminario de San José y la Catedral de Burgos acogerán el sábado 19 de junio ‘iuBento’, una jornada que contará con un momento celebrativo (paso por la Puerta Santa de la Seo y la celebración de la eucaristía presidida por el arzobispo) y otro festivo, con conciertos, meet & greet y encuentros para la convivencia. Respaldada por la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, la delegación diocesana de Infancia y Juventud es la encargada de coordinar este acontecimiento, con las miras puestas en que pueda convertirse en un encuentro anual y al que están invitados a participar todos los que forman parte de la pastoral juvenil en la archidiócesis (jóvenes, animadores, escultismo, colegios, etc.) y cuantos jóvenes quieran sumarse.

El evento ha sido presentado esta mañana en la capilla de los Condestables del templo gótico y ha contado con la presencia del arzobispo y presidente de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, Mario Iceta, el delegado diocesano de Infancia y Juventud, Óscar Moriana, Carlos Saldaña, coordinador del evento, y Fito, cantante de Siloé, uno de los grupos musicales que participará en la jornada del sábado. Junto a ellos, han confirmado también su participación en el evento el rapero cristiano Grilex, la banda burgalesa Sioqué, el grupo rock-indie Kitai y las agrupaciones Playa Cuberris y NFTW (Not from this world). A estas seis actuaciones se sumará una final, que será sorpresa y no se desvelará hasta que empiece el concierto.

Este festival musical comenzará a las 13.00 horas y se interrumpirá dos horas más tarde para dejar tiempo para comer. Se reanudará las 17.00 horas y finalizará cerca de las diez de la noche.

Invitaciones

Para facilitar la participación de mayor número de personas en cada una de las actuaciones, así como la propia eucaristía que presidirá el arzobispo a las 12:00 horas en la Catedral, dadas las medidas anticovid, se han establecido franjas horarias en las que puedan inscribirse cada uno de los grupos que quieran participar y facilitar de esta manera los aforos, restringidos a 250 personas por concierto, al aire libre en los patios del seminario, donde también habrá foodtrucks. Las invitaciones se distribuirán a través de las parroquias, colegios y grupos de jóvenes y la página web iubento.es. Además, también se han abierto perfiles en las redes sociales Facebook e Instagram, con el nombre de usuario @iubento.

Además, desde esta tarde hasta el viernes, de 18:00 a 21:00 horas en la parroquia de San Lesmes (entrada por la plaza San Juan, junto al bar La Petenera), se repartirán las entradas que aún no se hayan distribuido en las parroquias, indicando nombre y apellidos.