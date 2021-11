Las futuras restricciones se centrarán en los no vacunados

El Gobierno de la Comunidad estrecha el cerco sobre las personas no vacunadas de Castilla y León y advierte que centrará en este colectivo las posibles medidas restrictivas que puedan adoptar ante el repunte de la incidencia. De forma paralela, Sanidad ya está llamando uno a uno a la población que por decisión propia no se ha inmunizado para que acuda a su centro de salud y reciba su pinchazo. «Llamamos a nuestros ciudadanos que aún no se hayan vacunado a completar el proceso de vacunación para evitar un incremento de la saturación hospitalaria y evitar que pongan en riesgo sus vidas inútilmente, las vacunas nos protegen de la enfermedad grave y es urgente que quien no se haya vacunado lo haga», apuntó el vicepresidente y portavoz, FranciscoIgea, que verbalizó la preocupación del Ejecutivo regional por los ciudadanos no vacunados que, en su mayoría, corresponden a un tramo de edad de entre los 20 y los 55 años y que puede suponer en torno a un 20 por ciento de la población.

Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el número dos de la Comunidad reconoció que el Ejecutivo regional mira de recelo el tímido pero constante repunte de la incidencia acumulada, y aseguró que las posibles restricciones que puedan adoptar se centrarán exclusivamente en los no vacunados, «personas que de forma voluntaria han decidido situarse en la zona de riesgo», añadió.

Pese a confiar en no tener que tomar medidas restrictivas, Igea aseguró que las primeras que se pongan en marcha serán aquellas que afecten a los no vacunados como es la exigencia del pasaporte covid, una opción que ya se estudia por parte del Gobierno regional. De hecho, anunció que se va a analizar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, dependiendo de la evolución de la saturación hospitalaria, la posibilidad de extender prácticas como la de Galicia u otras comunidades autónomas de exigir este certificado covid en lugares cerrados, abiertos al público.

De hecho, el vicepresidente recordó que en su viaje reciente a Bruselas pudo comprobar que no se entra en ningún lugar sin enseñar el Código QR. «Vamos a intentar evitar las medidas restrictivas», dijo, pero recordó que lo lógico es que sean para las personas no inmunizadas. «Todo el arsenal de medidas tiene que estar a disposición en el caso de que las cosas vayan más allá de lo que esperamos», argumentó el número dos.

«Esto no está más que en periodo de estudio, no es este el momento, pero empieza a preocuparnos la subida de incidencia», dijo y añadió que la petición de los usuarios del AVE a Renfe, de exigir el certificado de vacunación a los que se suban a un tren, va en la línea de lo que la Junta haría si subiera la incidencia, ya que recordó que los lugares cerrados son los de mayor riesgo.

El vicepresidente y portavoz insistió también durante su intervención en que en la Comunidad hay todavía «decenas de miles de personas» que carecen de vacuna contra la covid, lo que puede «generar un problema asistencia» ante una nueva ola. Por último, Igea auguró que, a diferencia de lo ocurrido el pasado año, habrá una «buena Navidad». «La mejor de estos dos años y vamos a intentar que así sea para todos», concluyó.