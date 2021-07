Mañueco reclama ante Sánchez ahondar en la cogobernanza

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, reclama ahondar en la cogobernanza, desarrollar la estrategia contra la despoblación y mantener un fondo covid en los próximos años porque la pandemia no ha terminado. En una breve declaración antes de comenzar los trabajos de la Conferencia de Presidentes en el Convento de San Esteban de Salamanca, Mañueco indicó que el coronavirus ha obligado a cambiar la forma de trabajar y, por ello, se debe “profundizar en la cogobernanza como otra forma de gobernar”.

Tras despedir al Rey, que asistió a la foto de familia y departió con los presidentes autonómicos, el mandatario castellano y leonés agradeció la presencia de todas las autoridades en la capital salmantina y aprovechó para insistir ante Sánchez en la necesidad de contar con más vacunas para alcanzar cuanto antes una inmunidad de rebaño. Mañueco, que se congratuló de la llegada de 3,4 millones de dosis de Pfizer durante el mes de agosto -anunciado minutos antes por el presidente del Gobierno- explicó que la Junta está en disposición de vacunar a un mayor ritmo para reducir a más velocidad los efectos de la pandemia.

Fernández Mañueco exigió la permanencia en los próximos años del fondo covid por parte del Gobierno de España, ya que indicó que la pandemia no ha concluido y las comunidades autónomas siguen en primera línea en su lucha y, aunque sea en menor medida, tienen que mantener una mayor prevención y seguridad en los colegios o preservando la salud de las personas mayores. Ante esta situación, considera imprescindible disponer de un fondo destinado a cubrir y financiar todas estas actuaciones que llevan a cabo las comunidades autónomas.

No olvidó el presidente tampoco exigir el desarrollo de la estrategia contra la despoblación, acordada en la Conferencia de Presidentes celebrada en 2017. “Hay que cambiar la inercia porque si no los territorios que pierden población cada vez tendrán menos habitantes y los que ganan seguirán aumentando”, indicó Mañueco. Precisamente, el jefe del Ejecutivo castellano y leonés recordó que los fondos europeos son muy importantes y reiteró que su distribución debe tener en cuenta los territorios que más han sufrido con la covid-19 y no sólo la población o la renta económica.