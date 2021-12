La Cámara y la Fundación de Construcción urgen mano de obra

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Burgos y la Fundación Laboral de la Construcción han advertido este miércoles de la necesidad de mano de obra cualificada para el sector durante la visita que han realizado sus presidentes Antonio Méndez Pozo y Javier Vega Corrales, respectivamente, al curso de 'Mantenimiento de edificios' que 14 jóvenes están realizando dentro del Programa de Cualificación y Empleo PICE.

La entidad cameral burgalesa, en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción, puso en marcha el curso de 'Mantenimiento de edificios con las tarjetas profesionales de Albañilería, Electricidad, Fontanería y Calefacción' ante la necesidad de profesionales en mantenimiento de edificios que las empresas burgalesas de los sectores de construcción demandan. Se trata de un curso totalmente gratuito cuyo objetivo es capacitar a jóvenes para abordar las actuaciones básicas de mantenimiento en los edificios y su entorno, en las áreas de albañilería, electricidad, fontanería, calefacción y urbanización, con la acreditación para acceder a obra en estas especialidades.

Con un total de 185 horas formativas, tiene lugar desde octubre a diciembre y posibilitará a los jóvenes el acceso a puestos de trabajo que en la actualidad no se están cubriendo. La Cámara y la Fundación Laboral de la Construcción apuestan así por una formación de calidad que permitirá a los jóvenes el acceso al mundo laboral en un sector que en estos momentos tiene necesidad de contratación. Según el informe del Observatorio Industrial de la Construcción, este sector está experimentando un fuerte envejecimiento de los profesionales del mismo, lo que supone una gran oportunidad para la inserción laboral de los jóvenes. Así, ante la creciente dificultad de las empresas para encontrar perfiles profesionales adecuados a sus necesidades, este curso persigue la formación para la inserción en uno de los sectores que más necesidades de personal presenta en estos momentos. Si bien, Méndez Pozo, ha indicado que en la actualidad, prácticamente todos los sectores presentan el mismo problema de falta de mano de obra cualificada.

Ambos responsables han recalcado la importancia de que estos cursos de formación puedan servir de «acicate» y puedan ser «imitados» por otras Cámaras y Fundaciones porque «la formación es fundamental», han subrayado. «Estamos en un momento histórico, tenemos los Fondos Next Generation que van a venir y tenemos un gravísimo problema ahora mismo porque no hay gente para trabajar», ha alertado Vega. El también presidente del Consejo de Cámaras de Castilla y León ha destacado que se trata de un curso «bien dimensionado y con unas posibilidades importantes de empleabilidad de todos aquellos que lo hacen». En este sentido, ha precisado que si bien no se tiene una media de empleabilidad de los cursos, en este año «el orden de colocación es del 70%» de los 122 alumnos atendidos en la entidad cameral burgalesa.

Finalmente, el presidente de la Fundación Laboral de la Construcción ha remarcado que «cuando emplean a los chavales que salen de Garantía Juvenil y de estos cursos tienen una bonificación de 4.500 euros», que quiere decir que «están premiadas también por darles empleo», ha indicado Javier Vega.