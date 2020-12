La Arandina quiere volver a sumar de tres en tres

La Arandina afronta mañana domingo en el Luis Pérez Arribas un nuevo duelo dentro del subgrupo B del Grupo VIII de TerceraDivisión y lo hace midiéndose al Real Burgos de Dani Santos (12.15h.). Un equipo que comenzó muy fuerte la presente temporada al encaramarse a las primeras posiciones de la tabla en las jornadas iniciales del curso -llegó a ser tercero-, pero que, a posteriori, ha ido cayendo poco a poco en la clasificación conforme han ido transcurriendo las semanas.

Sin embargo, y pese a que el duelo debería pintar de claro color blanquiazul sobre el papel, tras recuperar el encuentro aplazado frente al Seat Arlanzón Motor este pasado miércoles (1-0), la entidad rojipardilla ha logrado mejorar sensaciones y superar al equipo de Álex Izquierdo en la competición. Un hecho que ha permitido al Real Burgos alcanzar los once puntos en su haber y plantearse, a día de hoy, como un duro rival para los inquilinos de El Montecillo.

Así al menos lo ha manifestado el propio técnico ribereño al reconocer que el Real Burgos «tiene varios jugadores en buen estado de forma». Caso éste de Pantera o de los extremos Sedano y Davicín. Piezas que ofrecen a Santos «muchas alternativas arriba», y jugadores a los que habrá que tratar de negar espacios ya que, en palabras de Izquierdo, «son muy peligrosos a la contra».

De cara a la cita, «importante», como ha señalado el técnico de la Arandina dado que aún les restan dos compromisos antes de llegar al parón navideño y sus pupilos bien podrían tener todavía «una oportunidad» de engancharse «a la parte de arriba», el equipo blanquiazul podrá contar prácticamente con la totalidad de sus efectivos. Únicamente el lateral Rovira -sigue recuperándose de su micorrotura en el cuádriceps-, y la duda hasta última hora del central Díez, podrían llegar a alterar el esquema de un Álex Izquierdo que confía en poder dar continuidad a los resultados de estas semanas atrás y unirse así definitivamente al grupo de clubes que luchan por la tercera posición.

POSITIVOS. Del mismo modo a su entrenador se ha manifestado el mediocentro barcelonés Alberto Rodríguez, ‘Peli’. Para el polivalente futbolista ribereño, el duelo ante el Real Burgos debería servir a la plantilla para acercarse «un poco más al objetivo que tenemos antes del parón», pero también para seguir encauzando «un poco más la situación a la normalidad». Sobre todo en cuanto a puntos se refiere puesto que, como señala, a pesar de no ojear demasiado la tabla y ver hasta normal la situación del club por las extraordinarias circunstancias que han envuelto al arranque de liga, sí reconoce que no habría esperado ver al equipo en la zona media a estas alturas. No obstante, confía, espera poder revertir el escenario lo antes posible.