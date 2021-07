La Junta defiende el "equilibrio sensato" de las medidas

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha defendido este lunes que las nuevas restricciones establecidas en Castilla y León -desde hoy y al menos durante los próximos 14 días- tratan de mantener el "equilibrio sensato" entre la necesidad de tomar medidas para frenar el avance de la quinta ola de la covid-19 y la de no "castigar" a determinados sectores en los que, insiste, no está el foco de los contagios. Además, Igea ha solicitado la colaboración ciudadana, de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de las administraciones para lograr el cumplimiento de las normas y ser "rigurosos" con las sanciones.

En su comparecencia ante los medios de comunicación junto a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, Igea ha recordado que la semana pasada se decidió crear un equipo de trabajo entre las consejerías de Sanidad y Fomento y Medio Ambiente para diseñar un conjunto de medidas que lograsen frenar una incidencia que, señaló, ya es "generalizado en todos los grupos", con diferencias eso sí entre los de 15 a 39 años y los mayores de 65 años. Estas medidas adoptadas por los miembros del citado grupo las asumió como propias la Junta en el Consejo de Gobierno telemático de este lunes.

Al respecto, la consejera de Sanidad argumentó que estas nuevas restricciones tras la "explosión de casos" responden a que la Comunidad no podía recurrir al toque de queda, ante el rechazo del Gobierno a implantarlo en todo el territorio nacional y la negativa ya expresada anteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) y el informe de los servicios jurídicos. En su opinión, esta medida, junto a la vacunación y las mascarillas, son las que han demostrado más eficacia, y puesto que la transmisión del virus es comunitaria y "ya no afecta solo a jóvenes", insistió en la utilidad de seguir utilizando las mascarillas en exteriores cuando no se guarden las distancias.

Por ello, Verónica Casado señaló que la Junta ha tratado de tomar las medidas más "quirúrgicas" y "selectivas" posibles. Además, pidió limitar los contagios, que "siguen en aumento, pero no a la velocidad de días anteriores", porque indicó que es la mejor forma de ayudar al sistema sanitario y a unos profesionales que, recordó, están "absolutamente exhaustos".

Por otra parte, el vicepresidente pidió extremar la vigilancia para lograr el cumplimiento de la prohibición ya existente de beber en la vía pública y recomendó evitar encuentros sociales fuera de grupo de convivencia estable.

De esta forma, Igea volvió a hacer un llamamiento a toda la ciudadanía a la "responsabilidad individual", porque la incidencia -dijo- está descendiendo "ligeramente", pero advirtió de que se va a vivir durante esta semana y la próxima un incremento de las hospitalizaciones y de la presión sobre el sistema sanitario.

Ante ello, pidió por favor a la ciudadanía, a las autoridades locales y a la Delegación del Gobierno en la Comunidad la máxima colaboración para lograr el cumplimiento lo más estricto posible de las normas y a la población y policías locales que sean "rigurosos" con la tramitación de las denuncias en el caso de que haya infracciones que sean severas. “"amos a intentar que no paguen justos por pecadores en el incumplimiento de las normas", apostilló.

Efectividad de las vacunas. "Las vacunas no tienen un 100% de efectividad", ha admitido la consejera de Sanidad, que sin embargo ha vuelto a destacar la importancia de estar vacunado porque "previene la enfermedad con peor pronóstico" y lo ha refrendado con datos. En Castilla y León hay actualmente 415 pacientes hospitalizados por covid y de los 355 que están en planta, el 41% está completamente vacunado y un 13% con una dosis; sin embargo, entre los 60 restantes ingresados en unidades de críticos (UCI), "solo 10 tienen la pauta completa y el 67% no ha recibido ni la primera dosis".

"La vacunación protege pero no es eficaz al 100%, de ahí la importancia de reducir el número de contagios", ha reiterado Casado, que cree que "sin vacunas, probablemente esta quinta ola sería la peor" y que, en base al ritmo de llegada de vacunas, confía en tener "al 70% de la población mayor de 12 años inmunizada al final de este mes".