Condenan a la ciudad por pagar 32 facturas fuera de plazo

No es la primera vez que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo condena al Ayuntamiento de la ciudad por no pagar en plazo a sus proveedores. Unas situaciones que, aunque no son nuevas, no se dan tanto como podrían ya que las empresas, que suelen tragar saliva para mantener una relación cordial con su cliente, no suelen acudir a los tribunales. Pero hay momentos en que la paciencia se agota y eso parece ser que fue lo que le pasó a Imesapi, la anterior adjudicataria del contrato de limpieza de las fuentes ornamentales. De manera casi sistemática fue víctima entre los años 2016 y 2019 de retrasos en los pagos y prueba de ello con las 32 facturas demoradas en ese tiempo. Algunas de ellas abonada 240 días tarde.

Una sentencia del juzgado ha obligado al Ayuntamiento a pagar casi 6.500 euros en intereses de demora y le ha condenado, además, a hacerse cargo de las costas procesales.

La primera razón de ese retraso fue que este contrato estuvo caducado durante años e Imesapi siguió realizando la limpieza de las fuentes y cobrando mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito.

Pero un repaso al expediente sirve para evidenciar los líos internos que había durante la pasada legislatura, los viajes que hacía la documentación de una sección a otra y las constantes discrepancias. Lo que se traducía en que el contrato se atascaba en la tramitación y no se licitaba. Y entre medias, una empresa realizaba su trabajo y se le pagaba mal (...).

