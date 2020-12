Las entradas del Burgos-Espanyol salen mañana a la venta

El Burgos CF ya ha dado a conocer el sistema por el que se podrán adquirir las entradas para presenciar el partido de Copa del Rey del próximo 6 de enero ante el RCD Espanyol. Podrán optar a ellas los abonados, hasta completar aforo -alrededor de 1.000-, que no presenciaron el partido del Andorra. Se podrá realizar la compra en burgos.r.deporges.com, poniendo el nombre, los apellidos y número de abonado. Los mayores de 65 años tendrán la posibilidad de retirarlas en las oficinas presentando su carnet de abonado. Se pondrán a la venta hoy a partir de las 10,00 horas en ambos formatos. En la modalidad online se deberá descargar la entrada cuando se realice la reserva o en el caso de no poder realizar esta operación deberán hacer una captura de pantalla. A la hora de imprimirlas deberán hacerlo en la forma original del documento, ya que las que se impriman con orientación horizontal no serán válidas para entrar al campo.