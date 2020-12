La Policía anula más de 9 multas al día en los últimos meses

El área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Burgos ha firmado en algo más de dos meses al menos 7 decretos en los que se archivan, de manera definitiva, 572 sanciones de la Policía Local que no han completado de manera satisfactoria su tramitación por algún tipo de error en el desarrollo del expediente. Bien sea porque se han presentado problemas en el momento de notificar a los infractores, porque se interponen a ciudadanos con residencia en el extranjero a los que no se consigue localizar, por errores humanos en la zona azul al teclear la matrícula, porque un agente anota mal el número de una matrícula o incluso por la imposibilidad de firmarlas al estar de vacaciones el responsable de esta tarea.

En esos 7 decretos, que recogen multas anuladas desde hace varios meses atrás, se detalla que de haberse cobrado todas y cada una de estas multas, el Ayuntamiento habría ingresado 45.596 euros. Sin miedo al error se puede afirmar que cada año son varios cientos de miles de euros los que no se recaudan. En algunos casos porque la multa estaba mal puesta y no se debía de castigar y en otros porque la tramitación no se ha podido completar.

Aunque la cifra es abultada, conviene recordar también que el año pasado la Policía Local tramitó más de 52.000 expedientes, de los que la inmensa mayoría tuvieron un recorrido óptimo y cerca de 3.000, alrededor de un 5% del total, tuvieron que ser anuladas. En el área de Seguridad Ciudadana siempre han defendido que esta situación se da también en esta medida porque es necesario ser absolutamente escrupuloso en los procedimientos ya que, según se añade, hay que preservar los derechos y garantías del presunto infractor.

Hay ocasiones, según detallan fuentes municipales, en que el problema se encuentra en un retraso en la comunicación de las notificaciones. La empresa que trabaja con el Ayuntamiento encarga esta tarea a un tercero, cuando se trata de remitir las multas fuera del término municipal, y en no pocos casos se produce una demora que hace que prescriba la multa. Este tipo de situaciones se da mucho en las denuncias leves, como las de la zona azul o algunas de circulación, en las que el tiempo hasta la prescripción es más corto. De unos 3 meses.

Otro de los errores recurrentes se produce cuando el titular del vehículo tiene varios domicilios. Se toma como referencia el que aparece en los registros de tráfico pero a veces no se consigue notificar al infractor en su domicilio. La publicación en el Boletín Oficial de Estado (BOE) es una vía excepcional ya que antes de llegar a ese extremo se intenta realizar las averiguaciones oportunas. Y en ocasiones, debido a lo que los recursos de personal no son ilimitados, la multa termina prescribiendo y no queda otro recorrido que el de su anulación.

En la zona azul la casuística es muy variada. Desde la confusión al introducir el número de la matrícula hasta el de introducir, por confusión, el de otro vehículo que también es de su propiedad. Aquí, la ordenanza que regula la ORA permite al ciudadano un error al mes. En ocasiones son los propios controladores los que se equivocan porque no ven el tique o porque la empresa no se percata de que la multa, tras haberse pasado el tiempo, ha podido ser anulada.