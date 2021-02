La Policía Local hará turnos unipersonales al irse 4 agentes

La plantilla de la Policía Local de Briviesca vuelve a resentirse. Con el traslado de cuatro agentes a Burgos esta semana tras aprobar las pruebas de selección, el personal municipal queda reducido a cinco agentes y un oficial, por lo que no tendrán otro remedio que afrontar turnos unipersonales a partir de ahora. Una cifra que queda lejos de la que marca la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Consistorio, que indica que tiene que haber 10 agentes, 2 oficiales y 1 subinspector. Actualmente la plantilla la forman 3 agentes, 2 interinos y un oficial.

Fuentes de la comisaría local se lamentan de las condiciones laborales y del sueldo , asegurando que cobran «300 euros menos que los compañeros de la capital de provincia». Tres de los cuatro profesionales que han dejado Briviesca corresponden a los últimos que se incorporaron a la plantilla en 2020. Ante tales acontecimientos, el alcalde de la localidad, Álvaro Morales, declara a este periódico que «la seguridad ciudadana está garantizada en cualquier horario», (mañana, tarde y noche) y añade que se «cubrirán los servicios que se pueda teniendo en cuenta la plantilla disponible».

No obstante, tras celebrar ayer la Junta Local de Seguridad, a la que acudió el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Burgos, el regidor del Ayuntamiento, el concejal de Seguridad Ciudadana, el jefe de la Policía Local de la ciudad y los portavoces de la oposición municipal, Morales expresa que los representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad «han mostrado su disposición de colaborar con nosotros y habrá, si cabe, una relación más estrecha».

El primer edil reitera que el bienestar de los vecinos «continuará» aunque no adelanta sí las noches quedarán o no cubiertas. El servicio nocturno se retomó en agosto coincidiendo con la semana de las fiestas patronales de Nuestra Señora y San Roque -que no se celebraron- y se ha mantenido hasta ahora, tal y como quedó establecido. Sin embargo, la reducción de la plantilla imposibilita patrullar en turno de noche. «Ya sea por parte de la Policía Local o de la Guardia Civil habrá vigilancia las 24 horas. Desde el Ayuntamiento no queremos que la población sepa los días concretos que el servicio estará operativo y los que no porque es cuando los incívicos aprovechan a robar o quemar contenedores», manifiesta el alcalde. El subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, declara a DB que estarán «siempre que Briviesca nos requiera y la cobertura y las garantías para los ciudadanos serán las mismas que para los municipios más poblados».

Por el momento, el Consistorio no adelantan información sobre sí pretenden convocar nuevas plazas en los próximos meses.

Coordinación covid-19. En la reunión de ayer también trataron asuntos relacionados con la pandemia. «Briviesca va a seguir un protocolo para comprobar que los infectados de coronavirus cumplan con las normas y guarden la cuarentena. Tanto la Policía Local como la Guardia Civil permanecerán al tanto», expone de la Fuente.