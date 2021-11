«Me pasaba 20 horas al día pensando en apostar»

Daniel Aparicio, de 30 años, es uno de los vocales de la junta directiva de la asociación Ludopatía Burgos, conocida por sus antiguas siglas Abaj. Lleva desde 2019 vinculado a este colectivo, al que llegó después de una década jugando y acumulando una deuda de alrededor de 90.000 euros, y ahora dedica parte de su tiempo a dar charlas en los institutos para prevenir a a la chavalería del riesgo que corre tonteando con las apuestas deportivas, que son las que más predicamento tienen entre los más jóvenes.

«Me acerqué a la asociación porque mi familia me pilló en una mentira. Cuando eres jugador te pasas la vida mintiendo a todo el mundo a cuenta del dinero, porque nadie gana, nadie se hace rico, siempre pierdes y tienes que engañar a mucha gente sobre dónde está el dinero o qué has hecho con él», explica.

Reconoce que los primeros momentos de la deshabituación fueron duros y largos: nada menos cuatro meses pasó este exjugador con ansiedad, episodios depresivos y «un estado físico pésimo», a pesar de lo cual valió la pena: «En los últimos tiempos era ya muy consciente de que tenía un serio problema con las apuestas pero no podía dar el paso adelante y contárselo a nadie porque me daba mucha vergüenza, así que cuando me pillaron fue un alivio tremendo, como si me quitaran de encima un peso enorme, porque llevaba una doble vida (...)».

