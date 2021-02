Frías ofrecerá servicio de gimnasio gratis a sus vecinos

El Consistorio fredense dará en primavera un importante impulso al edificio de usos múltiples al ofrecer a los vecinos un servicio de gimnasio gratuito durante todo el año. El Ayuntamiento pretende dotar al espacio de máquinas plegables para practicar ejercicio, como cintas para correr, bicicletas estáticas, un remo y otros artilugios, con idea de que puedan retirarse y ocupar el mínimo espacio posible en el momento en el que el pabellón se utilice para otros fines, como partidos de fútbol sala o eventos culturales.

Según fuentes municipales la inversión «ronda los 4.000 euros y no es excesivamente alta». No obstante, la demanda de los usuarios será la que finalmente asesore a la corporación a incluir un mayor equipamiento cardiovascular y más máquinas de musculación. «El invierno en esta zona es largo y duro por lo que consideramos que los vecinos agradecerán tener un aliciente y la facilidad de entrenar bajo techo», manifiesta Elena Santamaría, concejala de Frías.

El ‘gimnasio’ permanecerá abierto a diario en un horario aún por determinar, también en verano. Aunque desde el Ayuntamiento confían en el comportamiento cívico de los habitantes pretenden instalar cámaras de seguridad, ya que no se va a contratar personal para vigilar el área ni el material allí custodiado. «El acceso será libre por lo que habrá que controlar quién entra y quién sale por lo que pueda ocurrir», añade la edil. Asimismo, el equipo de gobierno no busca maquinaria «de ‘alto standing’ sino algo bueno pero corriente c que si en tres o cuatro años se estropea no de pena cambiar», aclara Santamaría.

En los 500 metros cuadrados de superficie hay espacio para casi todo. Además de ubicar el gimnasio, las socias de Mujeres Luna acuden varios días a la semana -mientras la covid-19 lo ha permitido- a practicar pilates y actividades dirigidas de gimnasia. «Quizás, al disponer de más elementos de entrenamiento se puedan entrenar otras disciplinas con monitores especializados. Lo iremos viendo», expone la política.

La protección de taludes del pabellón de usos múltiples se incluye en el listado de inversiones que se llevarán a cabo en esta anualidad. Para proteger a los vehículos que estacionan en el aparcamiento del inmueble y a las personas que se acercan al lugar de las piedras que caen, el Consistorio destinará 23.736€euros. «No hemos lamentado ningún accidente pero preferimos prevenir que curar, por lo que la imponente pared quedará consolidada antes de que finalice 2021», explica.

La edificación del pabellón, diseñado para acoger actividades culturales, deportivas y de ocio, se realizó en tres anualidades gracias a una subvención del 50% del total del proyecto, que ascendió a 342.763 euros, procedente del Ministerio de Energía, Industria y Turismo. Un proyecto ambicioso que ha permitido que en la ciudad se organicen eventos musicales, teatro y torneos deportivos en una ubicación privilegiada, junto a la carretera que une el casco urbano con Quintanaseca.