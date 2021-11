El Real Madrid conquista Granada

El Real Madrid ha solventado su visita al Nuevo Los Cármenes con una cómoda victoria ante el Granada (1-4) que le aúpa momentáneamente al liderato de LaLiga Santander, todo en un encuentro en el que los de Carlo Ancelotti fueron superiores y mostraron sus armas para refrendar su buen estado de forma.

Los goles de Asensio y Nacho ofrecieron en la primera mitad una buena renta al cuadro madridista, que no titubeó cuando Luis Suárez recortó distancias antes del descanso. Vinícius desterró las dudas y la expulsión de Monchu y un nuevo tanto de Mendy condenaron a los locales. Ahora, los de Ancelotti giran su mirada a Europa, donde el miércoles tratarán de vengarse de un Sheriff que ya logró profanar el Bernabéu.

Los blancos no tuvieron piedad y aprovecharon el primer error de la zaga nazarí, que hasta entonces no había ofrecido visos de fragilidad, para inaugurar la cuenta. Toni Kroos puso un buen pase filtrado para Marco Asensio, que definió con un tiro cruzado al que no pudo llegar Maximiano (min.19).

Solo cinco minutos después, los de Ancelotti incrementaron su renta a balón parado, en un saque de esquina tras el que el alemán volvió a asistir para que Nacho, atento en el primer palo, anotase el 0-2 (min.24). Todavía pudo hacer el tercero antes del descanso el conjunto blanco, pero Soro salvó bajo palos un nuevo disparo de Asensio.

A pesar del golpe, el cuadro de Robert Moreno no se amilanó y volvió a meterse en la lucha superada la media hora al recuperar un balón ante Vinícius en la frontal; el equipo armó la contra y Luis Suárez la resolvió ajustando su remate al palo (min.34). Maximiano y Courtois siguieron con trabajo bajo palos antes del intermedio, respondiendo a un chut a bocajarro de Benzema y a un cabezazo de Soro, respectivamente.

En la reanudación, Kroos avisó desde la frontal, pero fue Vinícius el que consiguió poner tierra de por medio. Benzema recibió dentro del área y cedió para Modric, que se la dejó al brasileño para que hiciese su décimo tanto del curso (min.56).

Si el tanto madridista parecía establecer una distancia insalvable, la expulsión de Monchu en el 67 por una entrada sobre Vinícius terminaba con las esperanzas granadinistas, que además se quedaban sin Moreno en el banquillo después de que el colegiado le mostrase la roja por protestar.

Menos de diez minutos después, el Real Madrid aprovechó la superioridad numérica y efectiva para sentenciar el choque con un nuevo de tanto de Ferland Mendy tras recibir de Casemiro a la espalda de la defensa (min.76). Los de Ancelotti llegan con pólvora a la 'vendetta' de Moldavia.