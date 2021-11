El Mirandés pierde por 3-1 ante el Valladolid

El Mirandés no ha podido sumar nada positivo del José Zorrilla en su visita al Valladolid. Los de Lolo Escobar perdieron por un claro 3-1 y rompen una buena dinámia de dos encuentros sin perder. El partido se decantó del lado local en la primera mitad, con dos tantos prácticamente seguidos en el 28 y en el 33. Los de Pacheta fueron claros dominadores en los primeros 45 minutos de juego, aunque los de Lolo Escobar tuvieron alguna ocasión en las botas de Oriol Rey y de Carreira.

En la segunda parte el encuentro no estuvo tan decantado del lado pucelano, aunque los rojillos no consiguieron acortar distancias, algo que les hubiese permitido entrar en el partido y optar a puntuar. Camello tuvo una clara en el 77 pero no la materializó y poco después el Valladolid hizo el tercer para cerrar definitivamente el choque. Aún así, los rojillos tuvieron tiempo para que Marqués hiciera el único tanto del Mirandés en el partido en los últimos compases y Brugué en la última jugada tuvo otra cabezazo.