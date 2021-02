"La logística avanzada es una oportunidad para Burgos"

Villafría está jugando un discreto pero esencial papel como centro logístico multimodal durante la pandemia. El gigantesco tráfico de alimentos desatado por los confinamientos también ha pasado por este recinto aduanero y la actividad internacional de la gran industria burgalesa ha seguido fluyendo incluso en los peores momentos. Para Gonzalo Ansótegui, director del Centro de Transportes Aduana de Villafría (Cetabsa), 2020 ha sido un año de prueba, pues la Aduana ha dado respuestas a las urgencias del momento y su equipo, integrado por 30 profesionales, ha operado incluso cuando a él mismo le ha tocado guardar varias semanas de reposo por la pandemia. La crisis sanitaria, argumenta, ha puesto en valor la gran logística y en este campo Burgos tiene una gran oportunidad de desarrollo que no puede dejar pasar.

¿Cómo se vive la pandemia en el recinto aduanero?

Hemos salvado bien los peores momentos porque fuimos considerados como una actividad esencial, incluso hemos soportado más trabajo que durante un año normal. El volumen de negocio de CTBurgos y de Logística Multimodal ha sido prácticamente el mismo o algo superior al del año 2019. Siendo un año muy complicado el 2020, lo hemos superado bien. Para nosotros es muy importante el movimiento de mercancías de alimentación y la demanda ha crecido por los acopios en los supermercados durante los momentos fuertes de la alarma nacional. Somos 30 empleados y hemos teletrabajado, salvo la persona que se quedaba de guardia en la Aduana. Aquí operan alrededor de cien empresas dentro del recinto aduanero y no incluyo los empresarios individuales del transporte.

El arranque del Brexit se ha solapado con la crisis sanitaria. ¿Cómo lo han recibido?

Finalmente, creo que ha sido un Brexit blando, lo que significa que la exportación de mercancías se realiza casi igual que antes, sin cupo ni arancel. Lo que sí hay son controles de calidad, sanitarios y estadísticos, lo que implica más papeleo y más burocracia en la operativa. Son controles blandos para evitar el colapso de los comienzos de esta nueva relación con un tercer país.

¿Cómo llevan la ampliación?

Llega un poco tarde, pero llega. La mesa de contratación ha elegido una UTE de empresas adjudicataria para acometer las obras de urbanización de los 220.000 metros cuadrados y de sus accesos y viales. Los consultores que gestionan el concurso están testeando la documentación del candidato a adjudicatario y, si todo es correcto, se propondrá al consejo de administración para que realice la adjudicación de las obras. Estamos hablando de un mes de trámites. Del presupuesto de partida del proyecto, 9,5 millones de euros sin IVA, lo adjudicaremos finalmente en 6,2 millones sin IVA, con casi un 40% de baja.

¿Cómo quedan los plazos?

Un año para acometer las obras, que deberán estar terminadas para comienzos de 2022. Los trabajos pueden comenzar esta primavera y tienen por delante los mejores meses para operar en el exterior.

¿Ya tienen empresas para ocupar ese suelo?

Aún no, aunque estamos en negociaciones con clientes. Cerrado no hay nada.

¿Sector logístico?

Todo tiene que ver con la logística. Estamos hablando de implantaciones de 5.000 metros cuadrados construidos en adelante. Son grandes superficies. Hay que dejar claro que esta ampliación no se hace para un año, sino para el largo plazo.

¿El recinto actual está agotado?

Este año tenemos que ejecutar la nave de Correos Express y Correos, un centro de distribución de 2.500 metros cuadrados, presupuestado en 1,6 millones más IVA, donde se instalará un clasificador de paquetes para dar servicio a la provincia de Burgos. También este año se terminará la cuarta fase de la ampliación de Frioes, una inversión en torno a los 1,5-2 millones de euros y 1.600 metros cuadrados de almacenamiento en frío que nos obliga a rediseñar la zona TIR de la Aduana donde llegan los camiones. También estamos desarrollando la operación con los contenedores de frío en la playa del Puerto Seco, todos ellos con exportaciones de Campofrío con destino a China. Son 30 contenedores semanales repartidos en tres trenes pero podríamos mover el doble. Para ello, estamos trabajando en la ampliación del suministro eléctrico en la playa de vías para aumentar los contenedores enchufados del Puerto Seco.

¿Qué beneficios traerá la conexión por ferrocarril de la Aduana con la fábrica de Kronospan y el Parque Tecnológico?

Es un proyecto muy importante, de 14 millones de euros de presupuesto que, a la larga, nos va a beneficiar y nos va a aportar más actividad a Villafría. Los trenes se cargarán directamente en la fábrica de tableros y desde allí saldrán. En su momento se barajó el montar un circuito con camiones entre Castañares y Villafría para cargar los trenes en el Puerto Seco pero, una vez analizados los costes, no salieron los números. Ahora se nos da el caso de que pueden coincidir las obras de ampliación de la Aduana con las del nuevo ramal ferroviario, lo que dará más empuje aún a esta zona industrial.

Hay dudas de que el Parque Tecnológico se sume a tiempo a estas realizaciones.

Es una infraestructura más y es bueno que exista, pero todos coincidimos en que se está dilatando demasiado en el tiempo. El nuevo ramal ferroviario conectará con el Parque Tecnológico y puede, por ello, que también acoja empresas vinculadas a la logística. Nosotros no queremos acaparar todo en exclusiva.

Eso es más infraestructura de transporte y logística para una zona industrial que tiene mucho desarrollo y un aeropuerto.

Todo lo que sean servicios para la industria es fundamental. Necesitamos favorecer la exportación y la importación de las empresas, con Puerto Seco, con aeropuerto, con la Aduana, con figuras jurídicas aduaneras que permitan la tramitación de las empresas, con grandes aparcamientos... Todo facilita la instalación de empresas, todo contribuye a disminuir sus costes y a agilizar sus operaciones. Estamos hablando de dinero para las empresas.

Correos, Frioes o el almacén de Pepsico en Villafría; DHL en Villalonquéjar IV. ¿La gran logística se empieza a fijar en Burgos?

Las empresas tienen que adaptarse a las exigencias del año 2021. Estamos sorteando una pandemia que ha puesto en todo su valor a la logística, a la automatización de los almacenes, al Big Data, a la nueva movilidad, a la Industria 4.0. Todo esto viene o ya está aquí, es imparable y cambia a una gran velocidad empresas y procesos. La coyuntura económica actual no es la mejor, pues quedan dos años difíciles, pero la industria que no se pongan al día va a desaparecer. Burgos ofrece en este sentido grandes oportunidades y los almacenes avanzados que puede atraer son una necesidad para la gran empresa.

¿Burgos está en la carrera de la logística o ya ha perdido puestos?

Cuando se instaló el Puerto Seco en Burgos, en el año 2006, ya estaban operativos los de Zaragoza y Vitoria. Ahora están Pancorbo, Miranda, Arasur y unos cuantos más. Mi opinión es que no hay contenedores para todos los puertos secos y que se crean infraestructuras logísticas sin actividad y sin una estrategia clara. En 14 años, Burgos ha logrado conectarse con Bilbao (dos trenes semanales), con Barcelona (tres y esperamos aumentarlos) y con Huelva (dos). Son miles de toneladas que se mueven a la semana...

¿El boom vivido por el comercio electrónico y la paquetería en el último año traerán más logística?

Los hábitos de consumo han cambiado, se compra con el móvil y se llevan los pedidos a casa. La logística se tiene que adaptar a este cambio de costumbres, que ya existen en Burgos y que van a ir a más con la pandemia. Lo estamos viendo en las grandes capitales.

¿En los 38 años que lleva en la Aduana observa una evolución positiva de la industria?

Sí, aunque nos falta que los políticos apuesten por Burgos. Somos el Ferrari de Castilla y León, situado en el mejor emplazamiento, pero se está apostando por la masa crítica de población (o por los votos) que está en Valladolid. Somos un sitio de paso per se, pero todo se puede cambiar si no apuestas por el desarrollo de las autovías o las conexiones ferroviarias directas. No obstante, veo, por el movimiento de mercancías que gestionamos, una industria sólida. La alimentaría ha ganado con la crisis y el resto se ha comportado mejor de lo esperado. No hemos visto frenazos agudos en los tráficos de mercancías pese a los confinamientos. Así lo estamos percibiendo en la automoción. Ya veremos cuando termine la burbuja de los ERTE y el consumo se resienta.

¿Les urge la A-12, la autovía de Logroño?

Conectaría justo al lado de la Aduana y es un desarrollo que sería bueno para nosotros. Hay que tener claro que los transportistas siempre eligen las rutas más sencillas, mejor comunicadas y, sobre todo, con menores costes. El problema viene cuando no existe esta posibilidad ni se la espera en mucho tiempo.

¿Qué planes tienen para el espacio que ocupaba su gasolinera de la N-1?

Estamos pensando en una estación de servicio de futuro y novedosa, que suministre gas natural licuado y energía eléctrica para los vehículos de distribución de mercancía urbana y automóviles particulares. Es algo que va a hacer falta y que va a llegar a Burgos una vez se generalice en las grandes capitales. Creemos que luego llegará el hidrógeno, una apuesta de futuro para el transporte pesado, pero aún es un combustible poco implantado. Estamos esperando a ver cómo encajamos este proyecto dentro de las ayudas europeas para el desarrollo de la logística.