Homenaje en cada página del calendario

Hacer un homenaje a los sanitarios. Con este objetivo arrancó el fotógrafo mirandés Roberto Alonso la creación de un calendario titulado Aplausos con nombres y apellidos. El nombre no resulta casual porque pretendía «a nivel local concienciar a la gente de que las personas que te atienden, te las puedes encontrar en el supermercado», afirma Alonso, que asume que se han hecho gestos «más importantes», pero con este quería poner cara a todos aquellos que se visten de héroes con los equipos de protección frente a la covid.

Los EPI se han vuelto parte del día a día en los centros sanitarios y Alonso también quiso pararse en este detalle. Por eso, en cada página aparece una imagen del rostro del protagonista de cada mes y, a su lado, el mismo con todas las protecciones. Por eso, piensa que «este calendario ganará con el tiempo», cuando con el paso de los años, al echar la vista atrás, se compruebe cómo trabajaban los sanitarios en esta pandemia.

Alonso ha querido en una de las páginas hacer extensivo este homenaje a la labor que también han desempeñado la Policía Local, los bomberos, Protección Civil o el servicio de limpieza. El Ayuntamiento ha colaborado con el autor para poder editar los 1.000 ejemplares gratuitos que se han repartido entre los distintos puntos de trabajo, en los que durante esta pandemia han visto de cerca la lucha contra la enfermedad.

Raúl Artíguez | Técnico en Emergencias Sanitarias: «He llegado a tener pesadillas y a soñar que estaba intubado»

Los que trabajan dentro del mundo de las emergencias se guían por protocolos. Todo está medido para saber actuar en cada momento, por muy difícil que sea la situación. Pero en marzo lo que antes se tenía claro saltó por los aires, como explica Raúl Artíguez, técnico en Emergencias Sanitarias que ha participado en el calendario. «Nunca nos habíamos enfrentado a una pandemia», empieza Artíguez, que reconoce que aunque en Miranda no faltaron equipos de protección, en la fase más inicial de la lucha contra la covid «sí que estábamos desconcertados por la incertidumbre de saber si íbamos a tener material o no».

En cualquier caso, su papel ha estado en primera línea y además en ocasiones se han encontrado con pacientes graves. «A veces la ignorancia es lo mejor», ironiza Artíguez, quien admite que «he llegado a tener pesadillas y a soñar que estaba intubado». Así ha sido su relación con estos meses de trabajo, en los que muchos de ellos han contraído la enfermedad, lo que les ha llevado a doblar guardias dentro de «la montaña rusa en la que hemos vivido estos meses», lamenta.

Pablo Fernández | Enfermero: «Esto no se acaba, aunque esté la vacuna hay que seguir»

Los enfermeros se han convertido en uno de los baluartes contra la covid. Pablo Fernández ha visto toda la pandemia desde su puesto en un centro de salud. En el Miranda Este recuerda el primer paciente sospechoso de covid que cruzó las puertas. «Me tocó a mí con la médica con la que trabajo y la verdad es que teníamos muchísimo respecto porque se sabía muy poco», admite este sanitario, que agradece el gesto de Roberto Alonso.

Una de las claves del calendario se encuentra en verles con todos los EPI, un aspecto que para los profesionales ha dejado de ser novedad, aunque «si hace un año me dicen que tengo que ponerme mascarilla en el trabajo ni me lo hubiese creído». En parte, reconoce que «a veces tengo la sensación de que hemos perdido el respeto a atender con los EPI, pero entre nosotros nos recordamos cada día su importancia», aunque también resalta que en el trabajo viste un blindaje contra la enfermedad que no tiene en otros momentos diarios. Por eso, remarca que «tenemos claro que esto no se acaba y aunque llegue la vacuna esto es algo que va a seguir entre nosotros».

Teresa Urbiola | Pediatra: «Los niños se han puesto menos enfermos que otros años»

Teresa Urbiola trabaja como pediatra y pensó en jubilarse, pero a sus 69 años tiene claro que tomó la decisión correcta, aunque asume que tras recibir varias prórrogas, a los 70 tendrá que colgar la bata. Será en junio cuando espera que la situación haya cambiado, aunque admite que «en mi caso lo he vivido mejor que otros compañeros». Sí que tuvo un momento intenso en el mes de octubre, «cuando vivimos una temporada muy mala y no es que tuviéramos a los niños muy enfermos, pero sí que teníamos muchos contagios».

Una vez superada esa situación, sostiene que en el 2020 «los niños se han puesto menos enfermos que otros años», y no solo porque la covid parece que no les afecta de gravedad, sino porque «en estas fechas lo normal era llegar a Navidad con muchos enfermedades, pero con la mascarilla nos hemos protegido del coronavirus y de los demás virus». Aun así, invita a no bajar la guardia porque su deseo pasa porque «no nos desbordemos otra vez». En estos últimos meses mantendrá los consultas, muchas de ellas telefónicas, aunque reivindica que «atendemos a mucha gente».