Nadal anuncia su regreso a las pistas

El tenista español Rafa Nadal regresará a las pistas en el torneo de exhibición de Abu Dabi, que se celebrará del 16 al 18 de diciembre, después de recuperarse de la lesión en el pie izquierdo que le obligó a renunciar en este 2021 a Wimbledon, Abierto de Estados Unidos y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Así lo anunció en un acto de la marca de material deportiva Babolat en París, donde confirmó que jugará en Abu Dabi con la vista puesta en el primer 'grande' de 2022, el Abierto de Australia, que se disputa del 17 al 30 de enero.

"Mi plan es jugar en Abu Dabi en diciembre y luego en un torneo antes de Australia y luego en el Abierto de Australia. Ese es mi objetivo. Estamos trabajando duro para que esto suceda", avanzó el tenista balear.

Tras renunciar a Tokyo 2020, Rafa Nadal intentó regresar a las pistas en los Masters 1000 de Toronto y Cincinnati, pero el 20 de agosto adelantó que no volvería a jugar en 2021 para recuperarse de las molestias en el pie izquierdo.

"Hola todos: quería comunicaros que desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada 2021. Sinceramente llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con mi pie y necesito tomarme un tiempo", anunció en sus redes sociales.

Nadal aseguró haber consensuado esta decisión con su equipo y familia. "No he podido competir de la manera que realmente me gusta hacerlo. Al final llego a la conclusión de que lo que necesito es un tiempo para recuperarme, cambiar una serie de cosas, intentar entender cuál ha sido la evolución del pie en estos últimos tiempos. No es una lesión nueva, es una lesión que tengo desde el 2005 y que no me ha impedido poder desarrollar mi carrera deportiva durante todos estos años", explicó en el comunicado de agosto.