Las Llanas se adaptan a todos

Lograr la accesibilidad universal no es una tarea fácil aunque cada vez más las ciudades se están concienciando de la necesidad de eliminar barreras. Hacerlo en barrios o edificios de nueva construcción solo es cuestión de diseño pero alcanzar este objetivo en un centro histórico es muy complejo. Sin embargo, el equipo redactor de la remodelación de Las Llanas, AU Arquitectos y AJO Taller de Arquitectura, lo ha logrado.

Los numerosos tramos de escaleras existentes antes de la intervención, además del pavimento de piedra, vetaban a personas con problemas de movilidad o que se desplazan en silla de ruedas disfrutar de la Llana de Afuera pero a partir de ahora podrán hacerlo. El sistema de rampas diseñado hace que se pueda llegar cómodamente hasta el antiguo asador Aranda y al muro de la escalera de Fernán González por uno de los lados y por el otro hasta la puerta de Pellejería de la Catedral.

José María Yudego, extrabajador municipal y en silla de ruedas tras un accidente de tráfico, ha tenido mucho que ver en el asesoramiento a los arquitectos y les ha dado consejos a lo largo de toda la obra. Ahora concluida la primera fase también ha testado con ello el resultado, que no puede ser mejor. La accesibilidad del remodelado espacio alcanza el 90%. Todas las rampas cumplen con la normativa salvo la más próxima a la fachada de la Catedral que es un poco más inclinada pero sobre la que se puede transitar con una silla de ruedas mecánica y también con una manual si se tiene un poco de ayuda. «El 90% tras la remodelación cumple pero siempre digo que es menos malo lo que no cumple y hacerlo que no hacer nada. La sensibilidad de los arquitectos ha hecho que sea casi totalmente accesible», señaló, al tiempo que subrayó la calidad del nuevo pavimento, que es antideslizante incluso mojado.

En este sentido, recuerda que la Ley de Accesibilidad data del año 2000 pero en muchas ocasiones no se cumple, «en muchos casos entre las propias administraciones». «Nadie me va a desanimar en mi empeño por lograr una ciudad más accesible. Cualquiera podemos acabar en una silla de ruedas».

Catedral. Una vez que se ha logrado la accesibilidad en este espacio público, la pelea de Yudego se centrará en convencer al Cabildo para que abra al público la puerta de Pellejería de cara a hacer una entrada accesible a la Catedral por ella. «La puerta tiene un peldaño de once centímetros pero que se podría salvar con un rampa provisional desmontable como la de la capilla del Santo Cristo», añadió.

En este sentido, reclama que se limpie la verja y quede abierta al público en el horario de apertura de la Catedral. Además, sería un nuevo atractivo turístico.