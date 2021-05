Las más de mil pruebas que llenan los juzgados

Habría que viajar demasiado en el tiempo para saber por qué una botella de Kas Naranja lleva años acumulando posos y suciedad en los sótanos de los juzgados. Probablemente, la Policía se la incautase a un delincuente durante una detención, después se incluyó en el listado de piezas de convicción del caso y nunca más se supo. Es más que probable que ni siquiera se llegase mencionar en ningún punto del procedimiento. Pero ahí sigue, impasible hasta que el magistrado que se encargó del asunto decida que es momento de que pase a mejor vida. De recordárselo se encargará Jesús Ortiz, jefe de la Sección Tercera delServicio Común General, quien gracias a un programa que le confeccionó un compañero mantiene un orden en el aparente caos del subsuelo de Reyes Católicos.

Porque por más que pueda parecer que lo que llenan media docena de estanterías de uno de los cuartuchos del sótano de los juzgados no son más que trastos colocados sin sentido, detrás se esconde un archivo perfectamente organizado. Si por algún casual un juez solicitara alguno de estos objetos, Ortiz podría encontrarlos en menos de un minuto. Mucha culpa de ello tuvo José Antonio Manso, un funcionario que confeccionó el programa que almacena todos los datos. «Solicité al Ministerio una herramienta para poner orden y no me hicieron mucho caso. Este compañero se prestó voluntario y ahora no lo cambiaría por otro sistema. De hecho, lo envié a León para que también lo implantaran, aunque desconozco si finalmente fue así», comenta.

En esta habitación ‘conviven’ bates de béisbol, cobre, bañadores de conocidas marcas deportivas, herramientas y hasta enseres tan bizarros como una rueda de tractor. Objetos, en su mayoría, que han sido robados. También hay cuchillos de grandes dimensiones que seguramente hayan servido para apoyar una amenaza. Y es que, resalta Ortiz, «los más cobardes, especialmente los maltratadores, necesitan un arma que asuste lo máximo posible. Son cosas que vas viendo con el paso de los años».

Y si curiosas son las piezas que uno puede llegar a encontrar si rebusca en las cajas de esta pequeña sala, lo son más las que llenan lo que este funcionario denomina «el cuarto del desastre». Aquí guardan objetos más grandes, como bicicletas, maletas, picos y palas o carritos de bebé. La próxima etiqueta que coloque será la 2.364 desde que habilitase este trastero hace casi una década. Sacará al objeto varias fotos e introducirá en el sistema diversos parámetros para lograr identificarla con rapidez. Se han destruido hasta el momento, o al menos han salido del archivo, 771. Quedan, por tanto, casi 1.600 a la espera de que los magistrados decidan que ya no les va a ser útil. Pero no todas las pruebas corren la misma suerte. Algunas, como la ropa y algunos alimentos, las donan a Cáritas y otras asociaciones.

digitalización. Es fácil perderse en las catacumbas de Reyes Católicos incluso caminando con una brújula. Las salas se suceden en interminables pasillos que también albergan calabozos. Algunas permanecen vacías a la espera de que lleguen cientos de expedientes que a día de hoy están digitalizados, tal y como apunta la directora del Servicio Común General en funciones, Cristina Rubio. La imagen en estos lugares es bien diferente a la de los almacenes de objetos de convicción. Todo está perfectamente ordenado en carpetas y cajas con sus respectivas etiquetas para que los funcionarios puedan encontrarlos de inmediato. Pero esto no era así hasta hace bien poquito.

Todavía existen, de hecho, habitáculos en los que se guardan procedimientos antiguos distribuidos por juzgados. Al ser en formato físico, no tardaban mucho en provocar un ‘overbooking’. Obviamente, no sobra el espacio en los juzgados, de ahí que una empresa zaragozana se encargue de recogerlos cada cierto tiempo para guardarlos en su sede. Esto permite que los más viejos daten de 2001.

Todo cambió con la digitalización de los expedientes. En la actualidad no se crean cuartos específicos para cada uno de los órganos judiciales, sino que se van habilitando salas para cada uno de los años. Según van llegando documentos, se etiquetan y se dejan en la misma caja hasta que se llenan. «Puede parecer que no sigue un orden, pero lo cierto es que es mucho más fácil encontrarlo», finaliza Rubio.