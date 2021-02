La neumonía por covid deja secuelas al 10% de pacientes

Después de haber atendido en la primera ola de la pandemia por covid-19 a alrededor de 2.000 pacientes, el servicio de Neumología del HUBU organizó una consulta específica para hacer el seguimiento de aquellos que se quedaron más tocados por la enfermedad, un grupo de unas 300 personas que han sufrido neumonía bilateralcomo consecuencia del coronavirus, muchos de los cuales no solo han estado ingresados ??en planta sino que necesitaron ser trasladados a la unidad de cuidados intensivos. "Con todos ellos hicimos una ronda después de que se fueron del hospital con pruebas como radiología, saturación de oxígeno, espirometrías, etc, y al 75% le dimos el alta definitivamente. En el 25% restante, al que se le hizo exploraciones más específicas, vimos que curaba bastante más despacio y de todos ellos, ha quedado un 10% -una veintena de personas- que arrastra consecuencias de la enfermedad a día de hoy y que sigue viniendo a esta consulta ", explica Adolfo Simón, jefe del servicio , que clasifica las secuelas en objetivas y 'síntomas fantasmas', es decir, que no se pueden medir.

Dentro del primer grupo se encuentra principalmente la fibrosis pulmonar, una enfermedad que se produce cuando el pulmón resulta dañado y cicatriza, por lo que el tejido engrosado y rígido hace más difícil su correcto funcionamiento produciendo disnea y ahogo, pero es que se están encontrando también con pacientes con cansancio y pérdida de energía tras vendió resuelto la neumonía y tener la radiografía limpia: "Es bueno que cicatrice porque cura pero el tejido se perdura y causa problemas. En principio ya definimos esta patología como crónica porque hay pacientes que llevan un año y esta consideración se da a partir de los dos meses. De momento no tiene tratamiento y la principal consecuencia es que los pacientes se fatigan mucho, en algunos hay tos pero no es importante ".

Este cansancio, agrega el neumólogo, no es grave pero sí muy invalidante porque las personas ya no pueden realizar la misma actividad que antes de pasar la enfermedad. "En algunos casos lo entiendes porque son personas que han estado mucho tiempo ingresadas en la UCI pero es que hay gente que ha estado solo en planta y está muy afectado; no hay un marcador que, por ahora, nos indique por qué a unos les afecta tanto aya otros no, lo que tenemos claro es que no depende de la gravedad inicial porque hay gente que estuvo en la UCI y ahora van en bicicleta sin problemas y otras personas que no han estado tan mal y te cuentan muchos síntomas ". También es un fenómeno que tiene sorprendidos a los especialistas el hecho de que cuanto más activas eran las personas antes de enfermar más les está costando recuperarse

La duración de este malestar está siendo más o menos larga en cada paciente pero el neumólogo asegura que en la inmensa mayoría terminará en algún momento: "La experiencia que tenemos con las secuelas de otros coronavirus es que a largo plazo serán pequeñas pero con este no sabemos. La gente, lógicamente, nos pregunta que cuándo van a estar bien del todo y les contestamos con la mayor honestidad, que es decirles que un día de hoy no lo sabemos, que no podemos hacer una previsión como con otras enfermedades conocidas para nosotros ". Por otro lado, apunta que aún no se sabe cuántos de estos síntomas han podido ser provocados por las altísimas dosis de corticoides y de otros fármacos inmunomoduladores con las que, en la primera ola, se abordó la covid-19: "Esto lo sabremos a largo plazo".

Esa fatiga sería la secuela más objetivable. Las otras son más inespecíficas y, según Simón, muy difíciles de medir. Entre ellas están el cansancio, dolores musculares, insomnio, dificultades para concentrarse o falta de gusto y olfato a pesar de que en todas las pruebas (analíticas, escáner, medición de oxígeno) a las que les somete no aparece ningún marcador alterado. En estos casos, que no son específicamente neumológicos, son derivados a otras especialidades como Neurología.

¿Componente psicológico? "Cuando era residente me tocó vivir la crisis sanitaria por el envenenamiento del aceite de colza -que fue brutal aunque duró poco hasta que se conoció la razón que lo producía- y estos síntomas que estamos viendo ahora me recuerdan mucho a los que tenían muchas personas intoxicadas porque eran vagos, como el cansancio o la desconcentración. Así que está claro que algo les está pasando aunque no aparece en las pruebas ", añade Simón, que no descarta que estos problemas menos objetivos y medibles estén en relación con otras circunstancias que también ha traído la pandemia, como la pérdida de empleo o el fallecimiento de personas queridas, o que haya un componente psicológico por las circunstancias que ha rodeado su ingreso hospitalario: "Con respecto a los ingresados ??en la segunda ola, la intención de Neumología es revisarles cuando hayan pasado al menos un par de meses del alta "salvo que sus médicos de Atención Primaria digan otra cosa y nos los deriven".

Embolias por falta de ejercicio. Además de la covid y sus consecuencias, Neumología sigue viendo otras patologías. El jefe del servicio, Adolfo Simón, reconoce que los casos de gripe son muchos menos que otros años pero que hay más embolias pulmonares. Se trata de la obstrucción de una de las arterias de los pulmones causada por coágulos que bloquean el flujo sanguíneo, una enfermedad grave que se atribuye en muchos casos a la falta de ejercicio físico: "La gente mayor que no se movió durante el confinamiento domiciliario entre marzo y mayo pero que luego, cuando se ha podido, tampoco ha hecho ejercicio ni ha caminado, es la más afectada".