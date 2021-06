La reforma final del cívico del Vena costará 3,1 millones

El centro cívico Río Vena, que se inauguró en 1997 y fue pionero en su época, sufre numerosos achaques. Se han realizado dos intervenciones para solucionar alguno de sus problemas pero necesita una tercera más ambiciosa que elimine las filtraciones y humedades y mejore la accesibilidad y la climatización. El Consejo de la Gerencia de Servicios Sociales ha dado luz verde al proyecto de ejecución que ha elaborado el estudio de ingeniería y arquitectura MBG.

La concejala del área, Sonia Rodríguez, avanzó que la actuación rondará los 3,1 millones de euros y la idea es convocar el concurso y licitar la obra antes de que concluya este año. La tercera fase se centrará en la instalación de una envolvente en las fachadas y la remodelación de la cubierta, la mejora de la accesibilidad y las instalaciones de ventilación, así como otras actuaciones menores. La previsión es que las obras duren 24 meses, dado que la idea es que se compaginen con la actividad diaria del centro.

El edificio sufrirá un cambio en su imagen actual con la instalación de una envolvente en la fachada. Según explicó el arquitecto José Manuel Méndez se procederá al desmontaje de la fachada de granito, dado que carece de aislamiento, y se instalará una ventilada de piedra o de un elemento cerámico que asemeja a la piedra. «La imagen se actualizará y será más acorde con el entorno. Los edificios de viviendas con la intervención de ARI cambiaron su aspecto y la nueva imagen del centro cívico se acomodará a ellos», señaló.

La instalación de esta envolvente es lo que más encarece la actuación pero el lado positivo es que la inversión se podrá recuperar en diez años, dado que el consumo de gas actual se sitúa en 70.000 euros al año y con el aislamiento pasará a 30.000 o 35.000 euros, lo que supone la mitad.

Respecto a la accesibilidad, se mejorarán los dos accesos con los que cuenta en el edificio en la actualidad, el principal, situado en la calle Juan de Padilla, y el que da al río. En este sentido, se cambiará la disposición de las rampas al no cumplir con la norma de accesibilidad vigente. «Se abrirá un tercer acceso junto al espacio deportivo para poder independizar esta zona, dado que a veces los horarios de estas actividades no coinciden con los del resto del centro. Al bajarse a cota cero se generará una plaza y se permitirá el acceso rodado para la entrada de vehículos o de maquinaria en el cívico que ahora no está permitido», explicó el arquitecto Lorenzo González.

También el interior. En el interior del cívico también se contemplan actuaciones para mejorar la accesibilidad en los vestuarios de la zona deportiva, que se remodelarán al completo para que puedan usarlos las personas con movilidad reducida. También se hacen los accesibles los aseos públicos de las planta sótano y primera y se construirá otro servicio para el personal del centro cívico.

Finalmente, las actuaciones relacionadas con la climatización se centrarán en el atrio central, que es donde se realizan las actividades, y hay más problemas para contar con una temperatura de confort. Se bajará la cota de los difusores de climatización y se cambiarán por otros de largo alcance. Respecto a la ventilación, también se harán algunas intervenciones en la zona de talleres situada sobre la biblioteca (planta segunda) para regenerar el aire, así como en la ludoteca o los despachos que se construyeron durante la segunda fase de remodelación del centro.

Finalmente, hay previstas otras actuaciones menores para mejorar las instalaciones de agua caliente o eléctrica (sustitución por led de manera progresiva), reparación de acabados, puesta en marcha del montacargas o instalación de protecciones antipájaros.