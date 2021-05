Ahora sí que sí, a por el play off

Objetivo cumplido. Tablas, punto, y primer puesto que asegura el liderato del Grupo D, o intermedio, en el Grupo VIII de la Tercera División para la Arandina. Todo, en un partido bastante extraño en cuanto a sensaciones para el conjunto de la capital ribereña -sobre todo tras una semana muy intensa en lo emocional fruto de la tensión de poder jugar o no finalmente el play off-, y que no salió como se esperaba de inicio al comprobar cómo a la hora de encuentro, y tras una primera mitad igualada sobre el césped, una contra virginiana en campo rival terminaba con centro de Álex Gómez desde la derecha y remate posterior de Mario Visa a las mallas.

Con el marcador en contra, pero también heridos en el orgullo, paso adelante en prestaciones de la Arandina -hasta el momento no había sido capaz de encontrarse a sí misma para buscar juego en campo rival-, e igualada postrera merced a un saque de esquina rematado a bocajarro por Marcos Barbero que servía para reequilibrar la contienda. También, para certificar el punto necesario a orillas del Duero y el liderato final blanquiazul al término del encuentro.