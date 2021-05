Kubo acaba con el rompecabezas de la permanencia

Con un golazo espectacular, el japonés Takefusa Kubo acabó con el rompecabezas del Getafe, que parecía destinado a hacer números para salvarse en la última jornada hasta que apareció el jugador cedido por el Real Madrid para salvar matemáticamente a su equipo con un gol que derrotó al Levante (2-1).

Con pocos minutos esta temporada, tanto en el Villarreal como en el Getafe, Kubo sacó a relucir toda su calidad justo cuando su equipo más lo necesitaba. Salió al terreno de juego a falta de quince minutos después de su enésima suplencia y él solo se encargó de arreglar un problemón que tenía pinta de acabar en tragedia.

El Getafe necesitaba sólo un gol para no viajar a Granada con la amenaza del descenso. Kubo sólo necesito unos minutos para recoger una pelota en el centro del campo, cabalgar hasta la frontal del área y soltar un zapatazo increíble que no pudo salvar el portero Dani Cardenas

La explosión de alegría fue total en el banquillo del Getafe, que era consciente de que no podía volver a fallar. Y es que, antes de verse en una situación que parecía imposible hace meses, dispuso de varios "puntos de partido" para certificar la salvación. Los desperdició todos. Casi siempre con mala suerte, pero no acertó ni uno.

Cedió 0-1 ante el Cádiz con un tanto en propia meta de David Timor; con el mismo resultado dio vida al Eibar gracias a un tanto de penalti en el minuto 89 de José Recio; contra el Villarreal, perdió 1-0 al final; y la pasada jornada, en Balaídos, se dejó los puntos con el mismo resultado después de que su rival disparase sólo una vez a portería.

Ya no había tiempo para lamentaciones. Después de una sola victoria en los últimos once encuentros, era tiempo de dar un puñetazo encima de la mesa. Y, si no, esperar resultados que beneficiaran sus ansias de permanencia.

Su rival invitaba a sumar los tres puntos. El Levante, no se jugaba nada, hace tiempo que hizo los deberes. Por eso, Paco López, sin ninguna presión, hizo seis cambios respecto al último encuentro, el que empató 3-3 contra el Barcelona. Salieron nombres como Toño, Duarte, Roger, Aitor, Bardhi y Miramón para dar minutos a Malsa, Clerc, Dani Gómez, Coke, Cardemas y Álex Cantero.

Mientras, Bordalás devolvió a la titularidad al uruguayo Mauro Arambarri, uno de sus pilares en los últimos cursos. Fue suplente ante el Celta y acudió a su presencia física para solucionar los agobios que atenazaban a un equipo que salió fuerte al partido.

Con mucho más vigor que el Levante, el Getafe concretó unos buenos primeros veinte minutos, en los que presionó con mucho criterio sin dejar opciones a los hombres de Paco López, desbordados por la necesidad de su rival.

En ese tiempo, hizo casi todo lo que brilló en el acto inicial, con una ocasión clara para Ángel Rodríguez que desbarató Malsa justo cuando el delantero del Getafe iba a disparar ante la figura de Cardenas y con el tanto de Carles Aleñá. El jugador cedido por el Barcelona no desperdició una asistencia de Marc Cucurella para marcar con un disparo desde el borde del área.

Curiosamente, el 1-0 frenó al Getafe, que, además, sufrió un contratiempo con la salida de Ángel del terreno de juego con una lesión muscular. En su lugar entró Jaime Mata, que antes del descanso protagonizaría la última ocasión de su equipo en los primeros 45 minutos con un disparo que se estrelló en el larguero.

Pero antes, el Levante, sin presión alguna, comenzó a carburar y a montar contragolpes efectivos entre la caraja del Getafe, que inexplicablemente bajó los brazos y se dejó empatar con un tanto de Gonzalo Melero a la media hora. Y pudieron ser más, pero Álex Cantero no acertó en un mano a mano ante David Soria.

El Getafe, claramente, pedía a gritos el descanso. Demasiada presión encima pudo con el equipo de Bordalás, que, después de los primeros 45 minutos estaba salvado matemáticamente con las derrotas provisionales del Valladolid, el Eibar y el Elche.

La deriva no era buena para el Getafe, que cedía demasiado terreno y necesitaba más estabilidad. Tal vez por eso, Bordalás no tardó en sacar al terreno de juego a uno de sus hombres con menos calidad pero con más espíritu. Quitó a Enes Ünal y puso a Allan Nyom para jugar con un solo delantero.

Su apuesta por jugar al empate era arriesgada. Cualquier tanto en otro estadio, podía obligar al Getafe a ir a por una victoria apresurada. Y así ocurrió. El Elche se adelantó en Cádiz y, con el 1-1, se iba a jugar el descenso en Granada la última jornada.

El gol en el estadio Ramón de Carranza llegó en el peor momento, con el equipo de Bordalás agazapado, sin la pelota, con hombres de refresco de ataque en el Levante como Roger Martí y Sergio León y con algo menos de media hora eterna por delante para arreglar la situación.

Las ocasiones no llegaban por ningún lado y Bordalás dio otro giro a su idea poco antes conservadora. El gol del Elche cambió todo y entraron al partido Take Kubo y "Cucho" Hernández, que volvió a jugar después de unos meses lesionado. El Getafe necesitaba un milagro, porque no era capaz de generar nada. Se encomendó a un arreón aislado o a un gol del Cádiz.

Éste llegó en la bota de Kubo. Su disparo acabó con la incertidumbre. Demostró todo su potencial en solo unos segundos. El jugador japonés se desató como nunca esta temporada y por fin vio la luz. Igual que el Getafe, que se salvó para decir adiós a una temporada para el olvido.