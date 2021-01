Inglaterra recomienda que no se mezclen vacunas

Responsables de la agencia oficial para la Sanidad Pública británica (PHE, por sus siglas en inglés) han recomendado este sábado a la población que no intenten mezclar vacunas de diferentes proveedores a pocos días del inicio de la distribución de la vacuna de Oxford / AstraZeneca, el segundo lanzamiento después del de la vacuna Pfizer / BioNTech en diciembre.

En la víspera de Año Nuevo, el Gobierno británico emitió una guía para los médicos de la Seguridad Social en la que consideraba "razonable" recibir una dosis de otra vacuna si la primera no estaba disponible para la segunda administración, obligatoria en cualquier caso. Hay que puntualizar que el Gobierno británico solo recomendaba esta posibilidad en caso de "alto riesgo inmediato".

Sin embargo, ante la confusión creada, la jefa del departamento de Inmunización de la Sanidad Pública británica, la doctora Mary Ramsay, explicó a Sky News que no se recomienda la mezcla y que solo debería ocurrir en "raras ocasiones".

"No recomendamos mezclar las vacunas COVID-19; si su primera dosis es la vacuna Pfizer, no debe recibir la vacuna AstraZeneca para su segunda dosis y viceversa", ha explicado.

"Es verdad que puede haber casos extremadamente raros en los que la misma vacuna no esté disponible, o en las que no se sepa qué vacuna recibió el paciente, pero lo mejor es no mezclar las vacunas", ha añadido.

Cada una de las dos vacunas aprobadas utiliza una tecnología diferente para inducir una respuesta inmune al COVID-19. Pfizer utiliza tecnología de ARNm, que introduce en el cuerpo una secuencia que contiene las instrucciones genéticas para que las propias células de la persona vacunada produzcan los antígenos y generen una respuesta inmunitaria.

La vacuna Oxford utiliza la misma tecnología que otras vacunas al introducir el gen del coronavirus en las células humanas para producir la proteína de pico COVID-19 única a la que el sistema inmunológico desarrolla una respuesta si el virus real ingresa al cuerpo.

El profesor asociado de microbiología celular en la Universidad de Reading Simon Clarke ha corroborado las palabras de su colega y ha avisado de que la mezcla de vacunas es un "gran riesgo". "Es algo que no está completamente probado. Podría funcionar como podría no hacerlo y las consecuencias negativas serían enormes", ha avisado.