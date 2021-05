Rechazan cambiar 3 calles afectadas por la Memoria Histórica

El cambio del nombre de tres calles de la ciudad que no cumplen con la Ley de Memoria Histórica: Alcalde Martín Cobos, José María Codón y Fernando Dancausa, así como la retirada de la medalla de oro honorífica a este último que exige Podemos se estanca y tiene pocos visos de prosperar.

El tema se debatió en la última Comisión de Personal, Seguridad y Organización Municipal pero el Partido Popular, Ciudadanos y Vox se posicionaron en contra. Sin embargo, la falta de asistencia de algunos miembros hizo que se produjera un empate en las votaciones y se aprobara el cambio con el voto de calidad de la presidenta, la socialista Nuria Barrio.

El hecho de que una modificación de estas características necesite la aprobación del Pleno complica cualquier movimiento en este sentido, dado que el bloque de derechas suma mayoría (14 votos de 27) y no parece que ninguno de los grupos que lo integran vaya a mover su postura. Barrio asegura que no llevará el asunto a una sesión plenaria «si no hay un consenso». «No queremos imponer nada en un tema tan sensible y cuando haya consenso, como sucedió en el mandato anterior, se llevará».

De este modo, a la formación morada solo le quedará la vía judicial para poder exigir este cambio. Su portavoz, Margarita Arroyo, insistió en que estos tres nombres se incluyeron en el listado de calles que incumplían la Ley de Memoria Histórica, que un comité de expertos elaboró siguiendo criterios académicos, históricos y científicos. De aquel dictamen, que se entregó en enero de 2017, se cambiaron 15 de las 18 vías que indicaba el informe, quedándose fuera las tres que reclama Podemos. «Esto está dictaminado por una comisión de expertos y votado por todos los grupos municipales. El PSOE y el PP negociaron los nombres de las calles que se quitaron y dejaron fuera estas tres. La Ley debe cumplirse».

Arroyo volvió a insistir en que su formación no descarta iniciar trámites judiciales, primero por la vía contencioso administrativa y, si no, por la penal «por un delito de prevaricación». «El PSOE siempre ha defendido la Ley de Memoria Histórica y desde Podemos no entendemos que no den pasos para cambiar el nombre de las calles y, luego. retiren la distinción honorífica».

Desde las filas de Vox, Ángel Martín animó a Podemos a acudir a los tribunales, donde auguró un fracaso. «No se está incumpliendo el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica. Estas personas desempeñaban unos cargos públicos».

Convenio Policía Local. Por otro lado, en la Comisión de Personal se acordó la adhesión del Ayuntamiento de Burgos al convenio entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Federación Regional de Municipios y Provincias para la coordinación en la gestión de los procesos selectivos de la Policía Local. Según este convenio, en 2021 y 2024 será la administración autonómica la que convoque y gestione el proceso selectivo para la cobertura de las plazas de agentes locales.

La portavoz del PP, Carolina Blasco, afeó al bipartito que se dejara pasar el plazo, que finalizaba el 30 de abril. La Junta ha ofrecido la oportunidad a que se adhirieran a pesar de ello. «Es intolerable que se llegue tarde», insistió.

De esta forma, a lo largo de este año, se realizará una única convocatoria conjunta que aglutinará las plazas de agente de Policía Local que pretenden cubrir los ayuntamientos que se han adherido