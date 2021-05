El macrobotellón de La Picota se salda sin multas

El final del estado de alarma causó una oleada de botellones en Miranda, aunque el de La Picota reunió a cientos de jóvenes y fue el que tuvo una mayor repercusión. A pesar de la gran afluencia, no hubo ninguna sanción por consumir bebidas alcohólicas en la calle durante todo el fin de semana, como reconoce el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez.

El responsable aclara que el hecho de no haber multado esta conducta, no significa que no hubiera vigilancia. En primer lugar destaca que la Policía Local acudió a La Picota a las 15.30 horas el sábado para apoyar a la Nacional y concluye que el último control en el cerro se produjo a las tres de la mañana. El concejal sí que indica que hubo multas relacionadas con las medidas para controlar la transmisión del coronavirus, y el saldo que aporta es: «Una multa por la ley de seguridad ciudadana, por atentado contra la autoridad; doce por reuniones en las que se superaba el número de personas permitidas en una fiesta en un garaje, donde había dos menores; y otras doce sanciones por no llevar mascarilla».

El responsable municipal indica que tanto la Policía Nacional como la Local tuvieron mucho trabajo y en concreto en La Picota, pero los agentes no sancionaron a ninguno de los jóvenes, porque «en el momento en el que aparecían las patrullas se producían desbandadas y por ese motivo también se dejaban todas las botellas tiradas generando la suciedad en el paraje». Gómez advierte de que no solo detectaron botellones en el cetro de la ciudad, ya que en otros puntos también recibieron llamadas, lo que complicó la vigilancia a los efectivos que tuvieron el turno de noche.

La Policía Local sí que redactó un informe relacionado con la presencia de «numerosos jóvenes en La Picota» y los agentes retiraron botellas para evitar el consumo. Además, controlaron las entradas al cerro por la zona de la plaza de España, donde «se interceptaron más grupos de menores con bebidas alcohólicas», explican en el parte policial. Relacionado con el consumo de alcohol, Gómez recuerda que los agentes también asistieron en un caso de intoxicación etílica, con una menor a la que tuvieron que trasladar al hospital en ambulancia.

Críticas por pasividad. La situación en Miranda la madrugada del domingo, y en especial lo que ocurrió en el cerro de La Picota, ha servido para que Ciudadanos denuncie la «pasividad del equipo de gobierno». Así lo afirma su portavoz Sergio González, que indica que no pretende volcar la responsabilidad de estos comportamientos incívicos, pero sí que demanda mayor control porque «es una vergüenza ver cómo el botellón se ha descontrolado en la ciudad».

Gómez, en representación del equipo de gobierno, tilda de «oportunistas» estas declaraciones, «por utilizar una situación que se ha vivido en toda España, también en ciudades en las que gobierna Ciudadanos». Además, Gómez lamenta que estas críticas atacan a la Policía Local «que es la que hace el que trabajo y en este caso está más que demostrado que lo hicieron».