"'3 caminos' va sobre la importancia de valorar la vida"

Un lugar, tres épocas y cinco personas dispuestas a entrelazar sus vidas. Esa es la historia de 3 caminos, la emotiva serie sobre la ruta de peregrinación a Santiago de Compostela que Amazon Prime Video estrenó la semana pasada. Un trabajo que para Verónica Echegui (Madrid, 1983) «va más allá».

La intérprete, que conoció la semana pasada su cuarta nominación a los Goya por su papel en Explota, Explota (2020), asegura que se lleva mucho gracias a su papel en la serie, en la que da vida a Raquel, una joven que lleva el optimismo, la alegría y la vitalidad por bandera.

¿Cómo ha sido rodar 3 caminos?

Ha sido un rodaje con momentos duros físicamente. Hemos rodado en espacios naturales y la mayoría del tiempo es caminar y caminar... y las cosas sucedían mientras íbamos caminando. Pero ha sido una experiencia muy enriquecedora, divertida y única, porque hemos conocido el Camino de Santiago, lo hemos compartido entre todos y hemos vivido fuera de casa estos meses. Todos estos factores han hecho de este rodaje algo que para mí va más allá del ‘estoy haciendo una serie’.

La historia tiene un valor enorme. Primero, por lo que yo y los demás hemos vivido en ella y también porque es una historia sobre relaciones humanas y cómo evolucionan a lo largo de la vida. Para mí esta historia va sobre lo importante que es valorar la vida, porque en un momento dado el camino termina. Siempre acaba. Y cuando llega la muerte, que es el final del camino, es muy importante lo que uno se lleva. Esas relaciones con las que uno quiere y con las personas que se encuentra en el camino son fundamentales.

Por lo tanto, este proyecto ha sido también una evolución para tí...

Sí, ha tenido las dos caras. Por el lado profesional, he crecido porque cuando trabajas en series, que yo he hecho más cine que series, el tener tanto tiempo para desarrollar un personaje y vivir con él da mucho aprendizaje y más tablas. Y también te permite disfrutarlo más tiempo, descubrir con el personaje cosas que en menos tiempo no puedes.

Pero a la par, a nivel personal, todo lo que aprendo como actriz siempre me viene bien, me reconforta y me aporta. Todo lo que vivía el personaje y lo que la gente espero que haga en su casa con las reflexiones que saquen de la serie las he tenido yo a través de la historia. Con lo cual, de esta serie me llevo muchísimo.

En la serie interpretas a Raquel, una mujer alegre y positiva. ¿Te identificas con su forma de vivir la vida?

Sí y no. Yo tengo un espíritu muy entusiasta, alegre, divertido y lúdico. Sin embargo, creo que no hago las cosas con tanta inconsciencia. Creo que soy más reflexiva y me responsabilizo más. Y mis errores los asumo mejor que Raquel, que también me ha costado lo mío... pero creo que hay cosas diferentes. Como que por un lado, si me conocieras, dirías: ‘sí, tú estás muy loca’, y por otro, sorprendo, porque parezco una loca loquísima y luego soy mucho más tranqui y reflexiva.

Aunque el paso del tiempo también cambia un poco a Raquel...

Se va aposentando. Con lo cual, somos muy parecidas.

Nosotros empezamos rodando los 30, que es la década en la que estoy ahora, y veo que hay alguna parte de ella en esa época de no querer crecer, de no querer aceptar la realidad y enfadarse. Creo que está en un momento en el que todavía se victimiza mucho por lo que está viviendo. Sin embargo, hacia el final, ya se hace cargo y está viviendo el no haber conseguido sus sueños, por ejemplo, como ella esperaba, no haber tenido una relación como ella esperaba… Todo eso lo encaja por fin de una forma más madura y dándole la vuelta a la historia para ser feliz y disfrutar con lo que tiene.

En la serie se hablan muchos idiomas, aunque el inglés funciona como nexo. Doy por sentado que lo dominas tras varios proyectos internacionales, pero ¿te ha costado llevarlo a esta interpretación?

Sí, muchas veces a la hora de interpretar te saltan todos los resortes para volver a lo que ya conoces. Y aunque en una conversación normal, cuando hablo relajada con alguien, soy mucho más fluida, cuando lo llevas a la pantalla, como no es tu impulso natural, hay un salto. Y hay muchas cosas del inglés que son muy distintas al español (...)

Con lo cual, o lo preparas mucho o lo puedes pasar mal porque no es lo que te nace naturalmente decir o expresar. De hecho, hay capítulos en los que mi inglés fluye más que en otros, pero creo que es porque venía de estar hablando un montón de español después del confinamiento.

Además de entremezclar idiomas, la serie puede presumir de contar con un elenco multicultural.

Creo que es un acierto que sea una historia tan multicultural y con tanta diversidad de personajes porque, hasta la pandemia, la globalización ha permitido que los humanos vivamos en cualquier lado, que haya mucha mezcla... y ya echaba de menos que se reflejara en las ficciones. Y está claro que en el Camino de Santiago se da, porque es un lugar conocido en el mundo entero.

Fue uno de los datos del proyecto que me interesó, que fuéramos a ser personas de distintos países contando esta historia. Porque creo que hablar de la vida a través de personajes de distintas nacionalidades es llegar a más gente con un mismo mensaje. Y como el mensaje de la serie es muy bonito, pues va a llegar a muchas más personas.

Eso es la esencia del Camino ¿no? Gente que aparentemente no tiene nada que ver, pero siente esa magia.

Yo la he sentido en mi proyecto, porque no he hecho el camino, pero sí lo he visitado. Y en este camino, en esta magia, me he llevado a estos amigos. Porque aunque no haya sido caminar a diario, nosotros sí hemos hecho un camino cada día, donde hemos compartido a nivel muy bestia y donde hemos conocido las luces y sombras de cada uno y hemos sido capaces de convivir, de hablar, pudiendo decirnos las cosas que no nos gustan o resolver los problemas que han surgido.

La pasada semana la Academia de Cine anunció tu nominación a los Goya por tu papel en Explota, Explota. Ya es la cuarta, enhorabuena. ¿Crees que es la definitiva?

No lo sé. Hay muchos factores que influyen (...) Realmente, este año me da igual. Es decir, como no me esperaba que me fuesen a dar premios, todo lo que está llegando lo estoy recibiendo con muchísima alegría y agradecimiento. Y el resto, ya veré. Porque de momento, yo ya me siento premiada... Es verdad que otros años he estado más nerviosa y más inquieta. Esta vez no me siento así. Solo el hecho de que podamos celebrar los Goya ya me parece la bomba. Dadas las circunstancias, si estoy sana, viva y puedo ir a la gala y pasar un rato bien, con esto me doy un canto en los dientes (...) Lo importante es disfrutar del camino.