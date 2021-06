Sánchez recalca el "compromiso" de Tudanca con CyL

La secretaria de Organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez, recalcó hoy el “compromiso incuestionable” del secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, con la Comunidad “y con los castellanos y leoneses”, sosteniendo, en relación a los rumores que sitúan al líder de la formación socialista en Castilla y León entre los candidatos a ocupar un Ministerio, que “lo demás son quinielas en las que no vamos a estar”.

Durante una visita a la sede del PSOE en Salamanca, Ana Sánchez afirmó “conocer bien” al líder de los socialistas castellanos y leoneses y, tras recordar que “lleva siete años dejándose la piel por Castilla y León”, reiteró que su compromiso es “con la gente de Castilla y León” de la que dijo es “el líder incuestionable, porque así lo quieren y lo quisieron ellos”.

Intervino entonces el secretario general del PSOE en Salamanca, Fernando Pablos, para recordar asimismo que cuando Luis Tudanca fue elegido secretario general del PSCyL, “dimitió como diputado para dedicarse en cuerpo y alma a nuestra tierra”, en contraposición a la situación del senador del PP por Segovia, Javier Maroto, que según Pablos “lo empadronaron de un día para otro para aprovecharse de Castilla y León”.

Retomó la palabra Ana Sánchez para referirse al barómetro realizado por Sigma Dos para Castilla y León Televisión, señalando que aunque no suelen valorar las “encuestas de encargo”, sí se permitió la licencia de ironizar al afirmar que “a alguno se le está poniendo cara de Albert Rivera, que ganaba siempre y arrasasaba en las encuestas y luego perdía estrepitosamente en las urnas”.

“Esperanza y ambición” tras el COVID

La visita de Sánchez a Salamanca se enmarca en una serie de encuentros provinciales que la secretaria de Organización del PSCyL retoma, en el ecuador de la legislatura, tras una “durísima pandemia” que ha derivado en una crisis social y económica ante la que ofreció un mensaje de “esperanza y ambición” por el “extraordinario ritmo de vacunación” y por la forma en que el PSOE afronta, “de forma radicalmente distinta a la que salimos de la anterior crisis bajo mandatos del PP”, los próximos meses y años, “no dejando a nadie atrás y bajo la extraordinaria negociación de los fondos europeos que permitirán que lleguen miles de millones de euros a España y Castilla y León”.

Una ambición que aseguró trasladará el PSCyL a las Cortes autonómicas, donde “tras casi 40 años de régimen de derechas, asolado y carcomido por la corrupción, por primera vez han perdido la mayoría y su capacidad de bloqueo”. Una situación que, en opinión de Sánchez, “se ve en cada pleno y comisión, donde pierden votaciones de forma continua y se ven obligados a hacer iniciativas que jamás hubieran hecho, y que redundan en beneficio de los castellanos y leoneses”.

Enumeró en ese sentido la retirada del decretazo sanitario, la aprobación de incentivos fiscales en el medio rural o la próxima constitución de una comisión de investigación sobre las residencias de Castilla y León, ante la que pidió al Gobierno autonómico que “tire la toalla” para que "deje de bloquear" la creación de la comisión, porque desde el PSOE no van “a permitir que no se sepa qué sucedió con las más de 4.000 personas que nos dejaron en las residencias durante la pandemia y que no llegaron a los hospitales”.

Criticó asimismo al Gobierno autonómico Ana Sánchez por presentar seis proyectos por valor de 90 millones a la movilización de más de 10.000 millones realizada por el Gobierno de España para la lucha contra la despoblación, puesto que “no sería de recibo que el presidente Sánchez se haya dejado el alma negociando miles de millones de euros para España y que la ineficacia e ineptitud de Mañueco e Igea hagan que volvamos a perder una de las últimas oportunidades de desarrollo de nuestra tierra”.

Por ello, Sánchez concluyó comparando a “un Gobierno de España que lidera y una Junta carente de estrategia que se dedica a privatizar”, frente a la que posicionó al PSCyL por ser “útil” para los ciudadanos ante una “derecha apoltronada y carcomida por la corrupción en Castilla y León”.