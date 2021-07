Concluye la aventura olímpica de Dani Arce

Dani Arce no ha podido clasificarse para la final de los 3.000 obstáculos después de ser 12º en su serie con un tiempo de 8:38.09, muy lejos de su mejor marca. El burgalés ha corrido valiente y viendo que necesitaba bajar de los 8:17.31 para entrar por tiempos ha tomado la responsabilidad para tratar de avivar el ritmo de la carrera. Ha pasado en cabeza el primer kilómetro y también estaba entre los mejores al paso por el segundo, pero como él mismo reconoció tras la prueba sus piernas se quedaron sin fuerza en el tramo final, lo que le hizo imposible luchar por ese paso a la final y poner la guinda a su experiencia olímpica.

Tas la carrera el atleta ha lamentado no haber podido sacar a la luz su "mejor versión" y ha asegurado que sus sensaciones "no fueron buenas". "Pero he luchado hasta el final, he tratado de llegar a meta lo mejor posible y no queda otra que disfrutar de la experiencia y entrenar para la siguiente. He acabado mi experiencia y competir en el estadio olímpico, aunque haya sido sin público ha sido algo espectacular. Se juntan muchas emociones. Es una vivencia única y apasionante que ha merecido la pena todo el trabajo que he hecho. Lo he intentado hasta el final, pero todos los días no se encuentra uno como quiere y menos en esta carrera", ha comentado.