Urgencias solo cubrió una plaza de médico de las 13 libres

En el último concurso de traslados de médicos, resuelto a finales de septiembre, el servicio de Urgencias del HUBU ofrecía 13 plazas, pero solo se ha cubierto una y el especialista que la ha solicitado, en principio, no se incorpora. Así, esas plazas tendrán que seguir cubriéndose con interinos, lo cual conlleva mucha movilidad y provoca una pérdida continuada de profesionales que ha llevado al servicio al riesgo de colapso por el déficit de médicos, según alertaron esta semana los propios urgenciólogos. De ahí que el sindicato médico CESM pida a la gerencia del hospital que estudie «por qué no se quiere trabajar en el HUBU, que, hoy por hoy, es el hospital mejor dotado de Castilla y León, y uno de los mejores de España. Algo falla y no se analiza».

El objetivo del concurso de traslados abierto y permanente es, precisamente, estabilizar al personal en un centro de trabajo y afianzar así las plantillas. Es una evidencia que en las Urgencias del HUBUno se está consiguiendo, dado que ni siquiera se logra cubrir esas plazas ofertadas con interinos. Ahora mismo hay cinco vacantes -sin titular- y, entre bajas por distintas causas y reducciones de jornada, el servicio cuenta hoy con entre 9 y 11 profesionales menos de los que le corresponderían por necesidades asistenciales (35, más tres temporales, según datos oficiales de Sacyl con fecha de diciembre de 2020).

(Más información, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)