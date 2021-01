Andrés se entrena con el BCF promesas

Andrés González fue la gran sorpresa del entrenamiento que llevó a cabo ayer el BCF Promesas en las instalaciones de Castañares. El jugador burgalés comenzó la temporada con el Guijuelo después de que el Burgos CF decidiera no contar con él de cara a este curso. Sin embargo, la entidad chacinera prescindió de sus servicios a finales del mes de diciembre pese a que había firmado por dos temporadas con los salmantinos, por lo que el defensor regresó a casa.

El futbolista sigue a la espera de encontrar un hueco en un equipo de Segunda División B en este mercado de invierno, pero quiere mantener la condición física y el ritmo, motivo por el que ha decidido trabajar con el filial blanquinegro a la espera de encontrar un hueco en la categoría de bronce del fútbol nacional.

No se ha comprometido a nada con la entidad de Castañares y simplemente se entrenará a las órdenes de Carlos Aguilera en los próximos días. No obstante, en el caso de que no lograra llegar a un acuerdo con ningún club existiría la posibilidad de que continuara en la escuadra burgalesa si él así lo decide. El Burgos CF Promesas estaría encantado de contar con un jugador de su nivel, aunque de momento no hay nada decidido.

Llega Moyano. El que se ha incorporado a la plantilla del Burgos CF Promesas hasta el final de la temporada es Marcos Moyano, futbolista que comenzó la campaña en el Racing Lermeño y que reforzará la zaga del conjunto blanquinegro.

(Información completa, en la edición impresa de Diario de Burgos de este miércoles)