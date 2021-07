ABB adquiere ASTI para ser referente mundial en robótica

La compañía de ingeniería ABB ha anunciado este martes la adquisición de la empresa burgalesa ASTI Mobile Robotics, fabricante líder mundial de robots móviles autónomos (AMR), con el objetivo de expandirse a nuevos segmentos de la industria. Esta operación ampliará la oferta de robótica y automatización de ABB, convirtiéndola en la única firma que ofrece una cartera completa para la próxima generación de automatización flexible.

El negocio de Autonomous Mobile Robot mantendrá su sede en Burgos y estará dirigido por Verónica Pascual Boé. El nuevo centro de AMR en Asia, que incluye la cadena de valor completa y la fabricación, se abrirá en la fábrica de ABB Robotics en Shanghái.

La adquisición de ASTI por parte de ABB -dentro de su estrategia de crecimiento externo- se firmó este lunes, 19 de julio, y se espera que se cierre a mediados del verano de 2021. Ambas partes, informan fuentes de ABB, acordaron no revelar ningún detalle sobre el precio de compra.

Fundada en 1982, ASTI tiene su sede en la localidad burgalesa de Madrigalejo del Monte y emplea a más de 300 personas en España, Francia y Alemania. Es propiedad mayoritaria de Verónica Pascual Boé, quien también es CEO. Otros accionistas incluyen al inversor europeo de adquisiciones de crecimiento Keensight Capital. En la actualidad, respalda una de las flotas instaladas de AMR más grandes de Europa y tiene una amplia base de clientes en automoción, logística, alimentos y bebidas y productos farmacéuticos en 20 países. Desde 2015, la compañía ha disfrutado de un crecimiento anual cercano al 30 por ciento.

"Con su portafolio líder en la industria, un conjunto completo de software y una profunda experiencia en el dominio en todos los segmentos de crecimiento, ASTI es la elección perfecta para nosotros mientras apoyamos a nuestros clientes con la próxima generación de automatización flexible", dijo Sami Atiya, presidente de ABB's Robotics & Negocio de Automatización Discreta. "Con esta adquisición, ABB será la única empresa que ofrecerá una cartera de automatización completa de AMR, robots y soluciones de automatización de máquinas, desde la producción hasta la logística y el punto de consumo. Este es un cambio de juego para nuestros clientes, ya que se adaptan al consumidor individualizado y aprovechan las oportunidades que presentan los cambios significativos en la demanda del consumidor".

Los Autonomous Mobile Robot respaldarán un grado de flexibilidad sin precedentes, desde la producción, la logística, la intralogística y el cumplimiento hasta los entornos minoristas y de atención médica. Esto permitirá que la visión común de ABB y ASTI ayude a los clientes a reemplazar las líneas de producción lineales actuales con redes totalmente flexibles, donde los AMR inteligentes navegan de manera autónoma por materiales, piezas y productos terminados entre estaciones de trabajo conectadas inteligentes, en fábricas, centros logísticos, laboratorios, tiendas u hospitales.

Verónica Pascual Boé, CEO de ASTI, también valoró positivamente esta operación: "La visión de ABB es la combinación perfecta para nosotros, ya que ambos apoyamos la flexibilidad y competitividad de nuestros clientes mediante la aceleración de la automatización en el lugar de trabajo. Esta es la próxima etapa emocionante de nuestro viaje y juntos aceleraremos nuestros planes de innovación, ampliaremos nuestro servicio al cliente global, red de socios, capacidad de producción y ejecución y aprovecharemos el acceso al mercado de ABB a nivel mundial y particularmente en China. Estoy encantada de unirme al equipo de gestión de robótica ampliado y liderar el negocio de AMR para entregar este ambicioso plan de crecimiento".

La cartera de AMR líder en la industria de ASTI incluye vehículos de remolque autónomos, soluciones de mercancía a persona, transportadores de unidades y transportadores de cajas, así como una oferta de software integral, que abarca desde navegación y control de vehículos, gestión de flotas y pedidos y sistemas de trazabilidad basados ??en la nube.

ABB y ASTI ofrecen una amplia experiencia en el dominio de las industrias de fabricación, incluidas la automoción, alimentos y bebidas y bienes de consumo envasados, así como en nuevos segmentos de crecimiento que incluyen logística, comercio electrónico, venta minorista y atención médica.

Estos se integrarán con la cartera de robots de ABB, la automatización de máquinas, las soluciones modulares y el paquete de software que incluye RobotStudio®, la herramienta de programación y simulación de ABB Robotics, creando una cartera de automatización única y completa para los clientes de ABB.

