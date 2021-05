"Lo más difícil es sacar de una añada mediocre un buen vino"

Una de las figuras que no puede faltar en el proceso de creación de un vino, sea del tipo que sea y sea de la zona que sea, es la del enólogo. Uno de ellos, Óscar Aragón, de Bodegas Cillar de Silos, ubicada en Quintana del Pidio, comparte sus reflexiones después de pasar parte de su jornada de trabajo controlando las nuevas plantaciones a pie de viña. La familia Aragón cuenta con experiencia vitivinícola porque, como recalca Óscar, "mi padre ya tenía viñas en Quintana pero las uvas se elaboraban en la cooperativa, como casi todos los viticultores de aquí". Con esta base, y después de formarse y trabajar en Jerez y Rioja, en 1994 empezó con su hermano el proyecto familiar de Cillar de Silos, por lo que todos estos años de experiencia le aportan una perspectiva completa e interesante.

Óscar Aragón es un enólogo con una idea clara, fiando el éxito en la elaboración del vino a lo que haya pasado antes con la uva, por lo que reconoce que su labor en la bodega es multidisciplinar. "Hacemos un poco de todo, pero estoy desde el campo hasta la elaboración", resume su trabajo en Cillar de Silos y Dominio del Pidio, destacando por encima de todo su filosofía vitícola. "Yo creo es más importante hacer una buena gestión del campo que lo que es elaboración, o sea, si tienes una buena materia prima luego solo hay que tener un poco de cuidado a la hora de trabajarla, de conocer la añada y saber interpretarla, no hay que hacer nada más", desarrolla una idea que resume en un simple frase: "El vino nace en el campo, en la uva, no nace en la bodega".

Es por eso mismo por lo que Óscar Aragón defiende que "lo más difícil es sacar de añadas mediocres una cosa aceptable o buena", y lo hace con la experiencia que da el trabajo. "En las añadas complicadas como 2017 o 2013, por ejemplo, siempre hemos sacado unos vinos bastante aceptables y eran unas añadas muy complejas", valora.

Y es que la Enología cada vez tiene menos de trabajo químico en el laboratorio de control y se acopla más a la labor en el campo, donde las particularidades de cada ciclo aportan personalidad al vino. "Cada añada es diferente, es lo bonito del mundo del vino, que no todas las añadas sean iguales, ya que el vino no es como otro producto porque cada añada tienes que saber interpretarla, unos años llueve más, otros hiela, otros hay problemas en la vendimia porque llueve y la uva se pude pudrir un poco... todo eso está en la botella de vino", subraya Aragón.

La experiencia en la DO Ribera del Duero, en la que suma ya cerca de tres décadas, le lleva a apostar por la diferenciación de los vinos en base a las características del terruño, la personalidad que le aporta la tierra y sus características. "Nosotros lo que defendemos en la diversidad de suelos, no es lo mismo unas zonas que otras incluso dentro de la misma provincia", resume este enólogo que se muestra encantado con sus parcelas. "A nosotros nos gusta mucho esta zona por los suelos, por su altitud, nos da unos vinos diferentes a los de otras zonas, no digo ni mejores ni peores, digo diferentes, son más frescos, con más fruta, con una importante acidez natural y que funcionan muy bien para el envejecimiento", analiza en pocas palabras.

En cuanto al tipo de vino, más allá del ineludible tinto, los Aragón apuestan por el rosado porque "mi padre es un hombre que toma rosado y él quería su vino, así que lo hacemos con tempranillo y albillo", lo que les ha permitido conservar esta variedad por la que ahora se apuesta. "Creemos que es una variedad que van a dar vinos importantes que van a evolucionar bien, pero esta es una carrera que costará algún tiempo porque es una cosa nueva pero interesante", apunta.