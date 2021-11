Down Burgos, a la cabeza en tasa de ocupación laboral

Las cifras no son buenas, son «una pasada», en palabras del gerente de Síndrome de Down Burgos, Luis Mayoral. La tasa de ocupación en relación con el número de personas con esta discapacidad intelectual que están en formación es en Burgos del 38,9% frente a la del 5% que hay a nivel nacional, es decir, que la sextuplica. Una de las razones de este éxito tiene que ver, según Susana Arias, coordinadora del Servicio de Empleo de la asociación, con el trabajo que se viene realizando desde hace años en contacto con las empresas, «que cada vez buscan más diversidad en sus plantillas y fiabilidad y, desde luego, estas personas la ofrecen». Mayoral añade el hecho de que Burgos cuenta con industria grande «que tiene más facilidad para acercarse a asociaciones como la nuestra y esto facilita las cosas».

De hecho, cada vez es más frecuente que sean las propias firmas las que pidan empleados a Síndrome de Down. Ahora mismo, por ejemplo, hay dos ofertas de empleo que se tienen que gestionar ya que estas personas tienen sus itinerarios bien marcados y los profesionales que las rodean han de decidir, en función de sus capacidades y de su situación personal, si están preparadas para determinado trabajo. «A las empresas también les da seguridad que la asociación esté permanentemente en contacto con ellas y buscan, cada vez más, a alguien distinto, a alguien que genere buen ambiente dentro de la plantilla y estos chicos no tienen nunca un mal día, les da igual que gane o pierda su equipo, no son gente conflictiva, son buenos trabajadores una vez que aprenden la tarea y dan mucha tranquilidad. Claramente mejoran el clima laboral», añade Mayoral.

