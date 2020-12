La vacunación este domingo en la región será "testimonial"

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha indicado este miércoles que la vacunación este domingo, 27 de diciembre, en Castilla y León será "testimonial". "Necesitamos saber cuántas vacunas vamos a recibir para el domingo, pero la idea es empezar a vacunar en una residencia de ancianos de Palencia por su especial situación epidemiológica", ha avanzado Casado en su comparecencia telemática tras el Consejo de Gobierno, horas antes de la reuniuón del Consejo Interterritorial de Salud que se celebra esta tarde.

En su intervención, la responsable del área sanitaria en nuestra Comunidad ha instado a la ciudadanía a vacunarse en cuanto se pueda porque "no hay medicamento que cure la covid-19". "Es una enfermedad que mata y de lo que se trata ahora mismo es de erradicar el coronavirus. Yo, Verónica Casado, me voy a vacunar cuando me toque", ha asegurado, al tiempo que ha expresado que las vacunas actuales son "seguras" y han sido "muy testadas". "Tenemos que hacer todo lo posible para frenar esta pandemia que tanto daño nos ha hecho", ha remarcado la consejera.

Sobre la evolución de la pandemia en Castilla y León, Casado ha reconocido que la "magnífica" tendencia al descenso "se está frenando, ralentizando" y aunque la incidencia acumulada actual es de 163 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, "la curva de descenso de contagios se está deteniendo" y este miércoles se han declarado 313 nuevos casos.

Por provincias, junto a Palencia, Burgos sigue en riesgo "muy alto", aunque tras una "situación dramática, con una de las incidencias más elevadas del territorio nacional", la tendencia ahora es "al descenso". Precisamente en nuestro territorio, Casado ha indicado que preocupa Oña, que presenta un aumento de casos, "muchos vinculados a residencias", ha matizado. En la localidad oniense, el centro San Salvador ha sufrido un brote que afectaba este lunes a 25 personas.