Policía Nacional de León vigila el vuelo de drones de Burgos

No es el Ayuntamiento de Burgos el que tiene la jurisdicción de velar por la seguridad del espacio aéreo situado justo encima de la capital, es el Ministerio del Interior. A partir de esta premisa, el control sobre el vuelo de drones en nuestra ciudad y en nuestra provincia lo ejerce la Policía Nacional, que aún no cuenta con recursos técnicos ni humanos para crear en cada Comisaría puestos que se hagan cargo de esta misión. De manera que por el momento es la Unidad de Seguridad y Protección Aérea, radicada en León, la que vigila que las aeronaves no tripuladas cumplen con todos las disposiciones que impone el Reglamento 2019/947.

El inspector Román, jefe del Grupo de Atención al Ciudadano de la Brigada de Seguridad Ciudadana, explica que si una empresa o un particular quiere llevar a cabo un vuelo en Burgos ha de hacerlo a través de la página web del Ministerio del Interior, que contiene una aplicación para efectuar la solicitud. En función del lugar donde se vaya a usar el dron lo distribuye a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, de acuerdo a su jurisdicción. El siguiente paso es esperar a que desde la unidad leonesa contacten con el interesado, a quien le explicarán toda la documentación que necesita. Es más, el responsable se desplaza desde tierras leonesas a Burgos el día del vuelo con el fin de supervisar todo lo que ocurre. «En estos momentos las peticiones no son muchas, pero sí que están creciendo», señala el inspector Román, quien añade que la intención «de Madrid es crear un grupo a nivel nacional especializado en el uso de estos aparatos, con el fin de que en el futuro cada Comisaría cuente al menos con un policía experto y un dron», que llevará a cabo tareas de control sobre grandes aglomeraciones de personas, búsqueda de desaparecidos, operaciones de Policía Judicial, etc. En estos momentos, un agente de la Comisaría de Burgos se está formando, por ahora en normativa, de forma que la Policía Nacional podría contar con un especialista.