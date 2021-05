El pan que alimenta viene de Aylanes

Huele que alimenta. No siempre se cumple ese axioma, pero en este caso es así, como muy bien deja claro Lucía Criado, la panadera de El Obrador de Aylanes, que a sus 38 años ha decidido dar una segunda oportunidad al horno y a ella misma en un negocio que si se hace bien es un arte, que es lo que ella intenta. Le apasiona hacer pan, como también poner ladrillos, por eso se dedica a ambas cosas, es panadera y es albañila, así en femenino, y es que le gusta probar, diversificar y hacer trabajar las manos y sobre todo, emprender en el medio rural, rodeada de plena naturaleza. «En esta zona, al ser pueblos pequeños lo que funciona es el autoempleo, si quieres vivir aquí tienes que buscarte la vida como autónoma», dice convencida.

No le cuesta compatibilizar ambos trabajos porque de momento a la panadería le dedica dos días por quincena, pero de forma tan intensa que esas dos jornadas son como varias concentradas, porque no solo supone hacer el pan, sino desplazarse a venderlo. Esos días se levanta a las 3 de la mañana y ya no para. Así, después de elaborar el pan, los miércoles la ruta la trae hasta Burgos, nada menos que con una hora y media de camino, donde descarga su producto en la fundación Oxigeno, en la tienda de herboristería La Cuna de la Salud y en la tienda y restaurante Masala; antes ha parado en Quintanilla Escalada, y a la vuelta entra en Soncillo y Cilleruelo de Bezana. Los jueves vuelve a cocer y reparte en Medina de Pomar y Villarcayo.

Lucía no tiene una formación específica como panadera, todo lo ha ido aprendiendo de forma autodidacta. Esta es la segunda vez que se dedica a este negocio que ahora espera que despegue definitivamente para poder entregarse a él de forma continuada. Todo empezó en el año 2008, cuando ella y su madre empezaron a pensar en montar algo en la casa familia de Aylanes. Hasta este pequeño pueblo del Valle de Zamanzas, en la comarca de Las Merindades, había llegado la familia en los años 90, cuando este pequeño rincón se convirtió en un foco de atracción de nuevos pobladores, después de residir en distintas ciudades del país. «Somos neorurales», recuerda Lucía, que nació en Madrid, y que añade que la zona la conocían sus padres porque venían mucho de jóvenes de acampada.

Ese 2008, madre e hija pensaron en sacar provecho a la casa tan grande en la que residían, ideando primero un restaurante, aunque finalmente optaron por instalar una panadería. Lucía la acompañó tres años en esta aventura, que dejó en 2011, mientras que su progenitora siguió haciendo pan ella sola otros cinco años más.

Ahora, desde hace unos meses ha retomado el negocio «porque me gusta mucho, mucho, mucho », enfatizare para decir, eso sí, que ya metida en harina, su objetivo es hacer el mejor pan posible. «Eso lo tengo claro, no voy a hacer el pan que hace todo el mundo, no voy a montar una panadería y hacerme millonaria vendiendo un producto industrial de baja calidad a muy alto precio. Mi filosofía es hacer las cosas bien, de calidad y sanas», deja claro esta joven que pertenece a la asociación Alimenta Merindades, formada por productores y consumidores y que abogan por la soberanía alimentaria y por promover el comercio local con productos de calidad.

Con esa filosofía, su pan es natural, hecho con harina ecológica, cultivada en la localidad de Padilla de Arriba, por lo que también es un producto de kilómetro 0. Como su proveedor tiene diferentes harinas, se le ocurrió hacer varios tipos de panes. Cuando trabajaba con su madre solo hacían integral y blanco de trigo. Ahora elabora tres tipos de pan con masa madre: el blanco, con dos modalidades de trigo; el semiintegral, 40% de espelta integral y el 60% de trigo blanco, y el integral cien por cien, con 50% de trigo, 30% de espelta y 20% de centeno. Y lo demás, tan solo sal y agua. En cuanto al formato, sus panes son de un kilo y de medio kilos. Los de kilo, les hace fundamentalmente en molde, es su forma especial de trabajar como si estuviera haciendo un bizcocho, aunque también con ese peso hace panes en forma de hogaza. En ese sentido reconoce que no se complica la vida, y que ha optado por el molde porque es más fácil, «mientras que las barras hechas a mano llevan muchísimo trabajo», añade.

A Burgos capital hace casi tres meses que se desplaza a vender, mientras que en el entorno de su comarca tiene ya más clientes fijos, pero cuesta introducirse en ambos sitios, porque es un tipo de pan que busca poca gente; y además, recuerda en ese sentido, que vive en una zona con una baja densidad de población. «Por eso hago cada quince días, si hiciera todos los días, no lo vendería». De ahí que prácticamente trabaja sobre pedidos y hace algunos más por si acaso, «no puedo permitirme tener que tirar pan por el trabajo que supone y por la alta calidad de la materia prima», añade. En todo caso, también Lucía recuerda que este tipo de pan aguanta muchos días, hasta una semana bien el de kilo, «como el pan de pueblo de toda la vida», recuerda esta panadera que también elabora pastas, mantecados y magdalenas.

Esta emprendedora se niega a rendirse y quiere seguir haciendo y vendiendo pan, aunque reconoce que en Burgos no están subiendo los pedidos como le gustaría. Pero también sabe que hay que tener paciencia y que el boca a boca juega un papel importante. Por eso también es importante que vayan entrando los clientes de los dos establecimientos de Burgos, La Cuna de la Salud y Masala, donde los primeros convencido de la calidad de este pan son sus propietarios, como Susana Álvarez, en el caso de Masala, y Merche Cristóbal y Fernando Martínez, de la herboristería de la calle Legión Española.

Tampoco es fácil en la comarca, porque es ella la que tiene que sacar su producto de Aylanes, «son pueblos tan pequeños que nadie va a desplazarse aquí», reconoce. En Aylanes viven 15 vecinos, pero no todos compran el pan a Lucía; allí como al resto del valle se desplaza un panadero. «Esto es un producto que hay que apreciar para quererlo, ahora mismo no se le da importancia al pan, es secundario, algo que se utiliza para empujar la comida. Es una pena, porque se le ha quitado la potestad de alimento, y eso tiene que ver mucho con la escasa calidad del pan actual. Antes era alimento, podías alimentarte a base de él y es lo que yo busco y lo que quiero que aprecien mis clientes». Lucía está en las redes sociales y en instagram, @elobradordeaylanes