Se podrán comprar 20 bonos para bares y 15 para comercio

Tras la publicación el pasado miércoles de las bases reguladoras de los bonos al consumo en el Boletín Oficial de la Provincia, la concejala de Comercio, Rosa Niño, explicó algunos de los detalles de la campaña que aún estaban pendientes. Uno de ellos era el máximo de vales de ahorro que podrá adquirir el consumidor, cuyo número dependerá de si estos van dirigidos al comercio o a la hostelería, los dos sectores que se verán beneficiados por esta iniciativa.

En el caso del comercio, serán hasta 15 los cheques a adquirir por parte de los ciudadanos empadronados en la capital. El coste de cada uno es de diez euros, de los cuales seis los paga el cliente y cuatro son financiados por el Ayuntamiento. Para la hostelería y tal y como demandó el sector por la variedad de establecimientos existentes, serán 20 por un importe de cinco euros sufragados en la misma proporción que los anteriores.

La campaña está diferenciada por colectivos. Comenzará el 13 de septiembre en bares y restaurantes, donde podrán canjearse los bonos hasta el 30 de noviembre. Los locales interesados en participar tienen desde el 17 de agosto al 26 de septiembre para inscribirse. Por su parte, en las tiendas empezará el 20 de este último mes y se extenderá hasta el 20 de noviembre, pudiéndose apuntar entre el 1 de septiembre y el 3 de octubre.

Una de las novedades de esta segunda iniciativa (la primera se desarrolló en noviembre) es que los ciudadanos no podrán recuperar el dinero de los bonos en caso de que no lo hayan gastado. En este punto, la concejala subrayó que el objetivo de esta línea de ayudas es que los ciudadanos usen todos los vales adquiridos con el fin de incentivar el consumo en dos sectores que se han visto especialmente perjudicados por la crisis. En caso de que no lo hagan, el dinero revertirá de nuevo en el Ayuntamiento.

Niño confió en que esta segunda campaña tenga un mayor éxito que la primera, que tardó en arrancar hasta que se incrementó el número máximo de bonos a adquirir a 24. «Había ciertas dudas por parte de los comerciantes sobre el cobro del dinero que ahora se han despejado porque saben que lo recibirán a semana vencida», señaló.

En cuanto a la posibilidad de que se repita la iniciativa en el tiempo, la edil reconoció que la intención inicial pasaba por realizar este año una en primavera y otra en otoño. «No hemos llegado a tiempo y asumo la culpa porque pensé que la tramitación iba a ser más rápida. En caso de que se desarrolle una el próximo año, se empezaría a trabajar antes», manifestó, al tiempo que avanzó que el Ayuntamiento ya tiene una propuesta de adjudicación de la plataforma web que gestionará los bonos y que los servicios técnicos se encuentran en estos momentos valorándola.