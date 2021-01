Los crímenes burgaleses de Margarita Landi

Fue la reportera estrella de la crónica negra del franquismo, del tardofranquismo y de la Transición. Aquella mujer de espesa melena rubia que fumaba en pipa y se desplazaba en un coche descapotable se convirtió en toda una celebridad: no hubo suceso sonado en España sobre el que no escribiera con estilo incisivo y descarnado. De carácter audaz, con extraordinarias fuentes en la policía, Margarita Isabel Verdugo Díez, que firmaba sus artículos con el nombre de Margarita Landi, se hizo algo más que un hueco en el reporterismo de la época, ganándose el respeto de una profesión dominada por los hombres. Casi toda su carrera se forjó en el semanario El Caso, aquella revista que se centraba casi exclusivamente en los hechos más escabrosos y terribles de cuantos acontecían en el país. Aunque había empezado a colaborar con esta publicación en la década de los 50, hubo que esperar a 1971 para que firmara su primera crónica en la provincia de Burgos.

Así, se cumple ahora medio siglo de aquel suceso que reclamó la presencia de la simpar periodista. Fue en Peñaranda de Duero, adonde viajó como enviada especial para indagar sobre un caso que en un principio pareció un accidente pero que se reveló como un asesinato. Dos páginas escribió en el semanario para contar que Juan Andrés Izcara, pastor de Peñaranda, que había sido encontrado a las afueras del pueblo con unas heridas terribles que le causarían la muerte poco después, había sido atropellado deliberadamente por el conductor de un tractor con el que había tenido en alguna ocasión alguna desavenencia. La Landi se entrevistó con medio pueblo y el artículo fue la exclusiva del ejemplar número 995 de la revista.

Ese mismo año, la sabuesa plumilla visitó la capital burgalesa para contar el misterioso asesinato de Francisca Lázaro Quintana, de 64 años, en el número 28 de la calle Calzadas. Una historia extraña que nunca llegó a resolverse. En la tarde del 1 de noviembre, un vecino del citador portal salía a la calle cuando observó que la puerta de la entreplanta, que era un almacén de especias de la familia propietaria, que regentaba una tienda en el centro de la ciudad, se hallaba entreabierta. El vecino trató de ponerse en contacto con uno de los miembros de la familia, en vano. Fue de madrugada cuando éste, extrañado por la ausencia de su madre, se acercó hasta el lugar y descubrió en el suelo de la estancia interior el cuerpo de su progenitora, que había sido brutalmente golpeada. Hasta la muerte. Según las pesquisas de Landi, de la escena del crimen pudo concluirse que la fallecida se había resistido frente a su agresor o agresores con uñas y dientes. El crimen conmocionó a la ciudad. Más aún cuando fueron transcurriendo los días sin pistas sobre los autores, aunque la policía siempre sospechó de una banda de ladrones a quienes habría sorprendido la víctima en pleno latrocinio en aquella jornada.

Tuvo Margarita Landi que regresar a Burgos al año siguiente por otro crimen truculento registrado en el barrio de Gamonal. La periodista dedicó un larguísimo reportaje a contar una historia violentísima que tuvo una víctima mortal y dos personas heridas. Sucedió el Viernes Santo de ese año 1972, en un domicilio de la calle de las Eras del barrio de Gamonal. Fue allí donde Francisco Javier de la Fuente Delgado tiroteó a los padres de su exmujer, Dionisio Barrio Díez y Lucía Álvarez Ruiz, y a ésta, también llamada Lucía. El hombre murió como consecuencia de los disparos; las mujeres, aunque resultaron heridas, salvaron la vida. Según la investigación, el criminal -al que describen con un carácter violento, no había aceptado la separación y encajaba mal las negativas de la muchacha, con quien había tenido una hija, a volver con él.

La de los 70 fue una década negra en Burgos. No en vano, Margarita Landi volvió de nueva a tierras burgalesas al año siguiente, en esta ocasión al pueblo de Mozares, cercano a Villarcayo. ‘Inexplicable drama rural en Mozares’, tituló la periodista, que empezó su crónica manifestando su estupor: Pocas veces tenemos que comentar un suceso de sangre en el que el autor haya actuado sin motivos ni esté demente. Esta es una de ellas... Contó Landi que en pleno de mes de julio, cerca de la hora de comer, se hallaba trabajando en su era Alejandro Peña Fernández cuando se le acercó su amigo Leandro Resines Ríos. Según un testigo presencial -el único hijo varón de Alejandro- mantuvieron una breve y amistosa conversación que terminó cuando, de repente, Leandro Resines sacó un enorme cuchillo, se lo clavó al otro mortalmente y huyó. La víctima era padre de cuatro criaturas. El homicida fue encontrado y detenido semanas más tarde exhausto y desorientado en Villacomparada de Rueda. En las entrevistas que Landi hizo en el pueblo a la familia de la víctima y los vecinos nadie supo dar una posible explicación. Eran amigos. No habían discutido. El agresor no estaba mal de la cabeza. Nada más. Sólo alguien apuntó que era el encargado de hacer la matanza en su pueblo.

No tardó Landi en regresar a tierras burgalesas ese año de 1973. Y no sería la última vez. El siguiente suceso se registró en Canicosa de la Sierra en el mes de septiembre. Allí, en un paraje denominado Pico de los Huertos, había sido hallado el cadáver del guarda de la zona, Gregorio López, con ocho cortes en el cuello y una puñalada en el corazón. Cirilo Abad y Basilio Abad, padre e hijo respectivamente, fueron detenidos y posteriormente procesados por los hechos. Según contó Landi, el guarda habría sorprendido a los Abad con su rebaño en terrenos vedados, y no era la primera vez que estos tenían sus desencuentros con el guarda, según manifestaron muchos de los entrevistados por la reportera.

En noviembre estaba de vuelta en Burgos Margarita Landi. En esta ocasión, de nuevo a la capital. A la barriada Yagüe. Fue allí donde Raimunda Consuelo Guerrero, de 65 años, fue asesinada por Víctor Casado, exlegionario, delincuente habitual y hermano del yerno de la víctima, que confesó el horrendo crimen justificándolo en que la familia política de su hermano no le aceptaba y estaba muy resentido por ello. El criminal sorprendió a su víctima cuando esta se hallaba descansando en su alcoba. La policía de Burgos resolvió el crimen rápidamente: el asesino confeso fue desde el principio el sospechoso número uno del caso.

La famosa gacetillera volvió a hacer acto de presencia en por un suceso sangriento (si bien realizó numerosos reportajes en Burgos por motivos menos trágicos a lo largo de los años) en 1977, con motivo de la muerte violenta de Tomás Dobato Ratellar, de 58 años, guarda nocturno de un supermercado. Según narró Landi, la víctima se hallaba de noche en el interior del local, ya cerrado, cuando un grupo de asaltantes accedió al recinto, maniató a la víctima y la golpeó con tanto fiereza que el guarda falleció. Según confirmaron los regentes de la tienda comercial, quienes mataron a Tomás Dobato no robaron nada.

Dos años más tarde, en 1979, pocos meses antes de que dejara El Caso, Margarita Landi firmó su última crónica negra en Burgos. Otra vez en la capital, en el barrio de San Pedro de la Fuente, donde se registró un fratricidio. Fue en la calle Villalón. Margarita Landi contó cómo Victoriano Sevilla se personó en la casa familiar, donde vivían sus padres y sus hermanos Higinio y María Pilar. Lo hizo con cajas destempladas, insultando a las mujeres y mostrándose violento. Como la reportera contó en su crónica, Victoriano tenía un carácter violento y su conducta en general dejaba que desear, motivo por el cual no residía en la casa en la que sucedieron los hechos. Comoquiera que fuera, y al ver que su hermano no se atenía a razones, Higinio cogió una escopeta y disparó a su hermano, quedando tendido boca arriba, sin vida. El fratricida se entregó a la policía. Higinio, el albañil honrado y trabajador, se convirtió en fratricida y ahora se encuentra en la cárcel, escribió Landi.