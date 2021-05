Sueño cumplido para Iván Serrano y Santi Miguélez

Iván Serrano, habitual en el Burgos CF Promesas, y Santi Miguélez, integrante de la plantilla del División de Honor, debutaron el domingo con el primer equipo ante Unionistas. El burgalés Sergio Arribas se quedó con las ganas en Salamanca.

Iván Serrano: «Ojalá pueda jugar más veces con el equipo de Segunda B»

Iván Serrano fue la gran novedad del once inicial en Salamanca. Había entrado en tres convocatorias (Marino de Luanco, Cultural Leonesa y Zamora), pero no había debutado. Es habitual en los entrenamientos de la primera plantilla, aunque el fin de semana se une al Burgos CF Promesas, con el que ha acumulado un gran número de minutos. Se muestra «muy contento» y asegura que fue «una sorpresa». «No sabía nada y la semana la afronté como una más. Ojalá pueda jugar más veces en el conjunto de Segunda B. Era uno de los objetivos cuando llegué a Burgos», explica.

El joven asturiano estuvo muy cerca de salir en enero rumbo a la Gimnástica Segoviana, pero finalmente se quedó para aportar su granito de arena en el primer equipo en caso de necesidad. El domingo obtuvo el premio a su trabajo.

«Es un paso más en mi carrera deportiva. Venía con la meta de hacerme un sitio en el filial y todo lo que ha ocurrido este fin de semana bienvenido sea», expone. No quiere darle demasiadas vueltas a si tendrá una nueva oportunidad y apuesta por centrarse en hacer bien las cosas. «Es lo que depende de mí. Estoy encantado de haber debutado en Segunda B, pero hay que seguir», comenta.

Destaca el apoyo que ha recibido «desde el principio» por parte del vestuario. «Me han acogido muy bien. Son estupendos como profesionales y como personas. En los entrenamientos doy el máximo para aprender de cada uno. Tienen una enorme calidad y me han ayudado mucho. Me corrigen, me dan recomendaciones…», apunta. Notó el salto de categoría y sobre todo comprobó que «el ritmo aumenta» con respecto a la Tercera División.

Su siguiente sueño será hacerse «un hueco en la expedición que viaje a Badajoz para jugar el play off». «Ojalá pueda conseguirlo. Si el día de mañana estoy en la convocatoria iré encantado. Si no, trataremos de conseguir el ascenso con el filial que también está ahí», responde.

Santi Miguélez: «Debutar en El Plantío el domingo sería la leche»

Santi Miguélez disputó los últimos 16 minutos del choque en el Reina Sofía. Reconoce que jugar en el equipo de Segunda B no era uno de sus objetivos al llegar a Burgos, pero una vez que empezó a entrenar con el primer equipo lo empezó a pensar. «Cuando entré en dinámica con el equipo me empezó a ronda ese sueño. Lo importante es que ha llegado el día y estoy muy contento por haber debutado», comenta.

Va más allá y si las bajas continúan puede volver a entrar en la lista contra el Celta B. «Debutar en El Plantío el domingo sería la leche», responde. Durante la semana intuyó que podía llegar la momento, por lo que su objetivo fue «estar preparado para poder aprovechar esa oportunidad, si es que llegaba». «Es el premio del esfuerzo de la temporada y de hacerlo bien con el juvenil», expone.

Derrochó desparpajo en los minutos que estuvo sobre el terreno de juego y no se arrugó. «El atrevimiento es algo por lo que me caracterizo y no iba a ser menos un día tan especial. Quería aprovecharlo y no tenía miedo, sino ganas e ilusión por hacerlo bien. Estoy contento de cómo me salió todo», explica.

El conjunto de División de Honor ya ha alcanzado su objetivo colectivo, la permanencia, aunque Santi Miguélez aspira a alcanzar otro personal: acabar como máximo goleador del grupo V. En estos momentos lleva los mismos goles (15) que David González, burgalés que milita en el Real Madrid.

Al igual que Iván Serrano, señala que formar parte de la expedición que acuda a Badajoz a luchar por el ascenso sería «un sueño», además de una «recompensa» al trabajo que ha realizado en esta campaña.

Está «agradecido» por el trato que le ha dispensado la primera plantilla. «Todos están a disposición del juvenil que suba para ayudarlo en lo que necesite. Solo tengo palabras de agradecimiento. Al final te sientes uno más de la plantilla no un juvenil que sube a entrenar. Te hacen estar como en familia y la sensación es muy buena», finaliza el asturiano.

El burgalés Sergio Arribas se quedó con las ganas en Salamanca

Sergio Arribas también viajó con el primer equipo a Salamanca. El burgalés se encuentra en su segundo año como juvenil y ha vuelto a ser una pieza importante en el conjunto blanquinegro como ya sucediera la pasada campaña. Hizo la pretemporada con el primer equipo y participó en varios amistosos. Es también uno de los jóvenes que suele entrenar con la escuadra de Segunda B. Calero se acordó de él en la rueda de prensa posterior al choque contra el Unionistas y lamentó que no hubiera podido tener unos minutos. Quizás esa oportunidad la pueda tener el próximo fin de semana ante el Celta de Vigo B, aunque todo dependerá de las bajas que tenga el equipo este domingo.

Sergio Arribas es una de las perlas de la cantera burgalesista y uno de los jugadores de la casa con mayor proyección. Si debutara con el conjunto de Segunda División B se uniría a otros jóvenes futbolistas locales que en edad juvenil han jugado con el primer equipo. El último en hacerlo fue Álvaro González ‘Koke’, que jugó poco más de un minuto ante el Barakaldo en la campaña 2018/19 de la mano de José María Salmerón. En la temporada anterior, Dani Soto tuvo media hora en el choque que el Burgos CF jugó ante el Fuenlabrada en tierras madrileñas y que cerró el curso. SergioEsteban es otro de los futbolistas que ha jugado en Liga con la primera plantilla siendo juvenil. Disputó 45 minutos en la campaña 13-14 ante el Sporting B y con Calderé en el banquillo.