Dos pisos turísticos se arriesgan a multas de 90.000 euros

Dos apartamentos de Miranda se encuentran disponibles para ser alquilados con fines turísticos, pero según los datos oficiales de la Junta de Castilla y León ninguno de ellos cuenta con la licencia pertinente. En este tipo de casos, cuando no se presenta la declaración responsable para desarrollar esa actividad vacacional, sobre el dueño del inmueble debe recaer una sanción. Este uso ilícito de las viviendas está tipificado como una infracción muy grave, lo que supone una multa de entre 9.001 y 90.000 euros.

A diferencia de otras ciudades españolas, Miranda de Ebro no destaca por una amplia oferta de inmuebles turísticos. En las páginas web Booking, VRBO o Tripadvisor solamente se pueden encontrar apartamentos destinados al alquiler vacacional en la comarca, no en el propio municipio. No obstante, dentro del principal buscador especializado en este ámbito, Airbnb, dos apartamentos de la localidad están disponibles.

Las dos ofertas alojadas en esta plataforma digital contrastan con los datos que posee el Registro de Turismo de Castilla y León. Conforme a sus cifras, ni una sola propiedad de Miranda se incluye entre las viviendas turísticas inscritas. Por ello, al llevarse a cabo la actividad sin los requisitos legales necesarios, sus dueños se enfrentarían a sanciones económicas elevadas. Particularmente, en función de la resolución administrativa, podrían alcanzar hasta los 90.000 euros de multa, como se indica en la legislación autonómica.

