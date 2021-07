El PSOE traza su hoja de ruta

Coincidiendo con el regreso de Pedro Sánchez de la gira estadounidense que durante tres días le ha llevado a visitar grandes fondos de inversión y compañías tecnológicas, con el objetivo de vender la capacidad de España para albergar empresas punteras del sector, el PSOE presentó ayer el documento de la Ponencia Marco que servirá como debate para el 40 Congreso que el partido celebrará en Valencia en octubre.

En él, los socialistas trazan las líneas ideológicas para los próximos cuatro años, entre las que, haciendo un guiño a Cataluña, proponen «mejoras en clave federal» para impulsar el estado de las autonomías teniendo como referencia a países del entorno con estructuras federales «exitosas» para, así, «estrechar lazos» y reforzar la cogobernanza y coordinación entre las distintas Comunidades.

Así, el PSOE apuesta por «dotar a España de una cultura federal» con propuestas en diversos ámbitos que pasan por la economía y el empleo, el feminismo, la ciencia y la sanidad, la educación o la transición ecológica, entre muchas otras.

«El fortalecimiento del proyecto de España se sustenta en la promoción de los idiomas cooficiales, la sensibilidad hacia sentimientos de pertenencia diversos, el fomento del diálogo interterritorial o la cooperación leal entre Administraciones», se recoge en la ponencia.

Sin citar a Cataluña, el PSOE critica que «cada vez que se han ignorado estos principios, se han sembrado problemas en cuyo encauzamiento hemos invertido extenuantes esfuerzos que generan fatiga social». Por ello, asume el compromiso de «promover grandes acuerdos para profundizar en las reformas políticas y legales que fortalezcan el estado autonómico.

En el aspecto económico, el PSOE propone una profunda revisión del impuesto sobre sociedades, en el que pretende fijar un tipo efectivo mínimo, que deberá venir aparejado también de una notable simplificación de los incentivos fiscales. A su vez, apuesta por la fijación de una tasa común para las grandes corporaciones para contribuir a la financiación del presupuesto comunitario.

El documento también presenta la apuesta del PSOE por reformar la Constitución para evitar situaciones de bloqueo en futuras investiduras a la Presidencia del Gobierno, como sucedió a finales de 2019 con la investidura de Sánchez.

«¿Quién está bloqueando?»

Aunque la ponencia no da datos sobre cómo pretende abordar el PSOE la necesaria reforma del Poder Judicial, sí se refirió ayer a ello Pedro Sánchez, al final de su gira por EEUU. El presidente aseguró que no encuentra en el PP «ninguna voluntad» para renovar el CGPJ y, por ello no hay posibilidad de llegar a un acuerdo. De hecho, el socialista aseguró que no tienen intención de telefonear por ahora al líder del PP, Pablo Casado.

No tardó el dirigente popular en contestar al socialista, a quien preguntó por qué no dejan a los jueces elegir a sus representantes en ese órgano. «Dejen de apretar el cuello de la Justicia»; «¿Quién está bloqueando la renovación institucional? ¿El partido que defiende que dice Europa y la Constitución o el partido que ataca al Tribunal Supremo, al Constitucional, al Tribunal de Cuentas, que pone a su amiga de fiscal general y que insulta a los jueces por llevarle la contraria?», cuestionó el político palentino, quien aprovecho la ocasión para criticar la gira por EEUU de Sánchez, que tachó de bochornosa, y a quien responsabilizó de no haber sido recibido en la Casa Blanca.