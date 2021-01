Héroes a lomos de un tractor para hacer frente a Filomena

Remangarse es un verbo cuyo significado conocen bien los agricultores de la Ribera del Duero. Lo han vuelto a demostrar estos días limpiando la nieve -con espesores de hasta 30 centímetros- y el hielo que dejó la borrasca Filomena en todos los rincones de la comarca. Pasaron a la acción sin esperar a que llegaran las quitanieves de la Diputación o de la Junta de Castilla y León y pusieron al servicio de todos los vecinos sus tractores, combustible y tiempo para capear el temporal de forma desinteresada. Conscientes de que no había ni un minuto que perder, una vez más, el medio rural dio ejemplo de solidaridad y participación.

Por eso no es de extrañar que haya quienes les definan como "héroes". Así lo hacen en Valdeande con su alcalde, Juan Abel Abejón, quien lleva un par de días al pie del cañón literalmente. Todo por su cuenta y riesgo. Y todo, también, para facilitar la vida a los cerca de 50 vecinos que viven en Valdeande.

El domingo, a lomos de su tractor, limpió los tramos que unen esta localidad con Caleruega y Tubilla del Lago. También las calles. Y tuvo tiempo para dar servicio a un señor que reside en el campo. Ya el lunes salió al rescate del panadero, que se quedó atascado, además de emplearse en combatir las dunas de hielo que formó el viento. "Fui a abrir paso varias veces hasta Gumiel de Izán", cuenta. Abejón tiene claro que "si hay que limpiar, hay que hacerlo para todos".

En la misma línea se expresa la alcaldesa de Terradillos de Esgueva, Montse Monje, quien aplaude la labor realizada por cinco voluntarios: "No tenemos quitanieves, pero sí la gran suerte de que los agricultores y un albañil lo limpiaron todo con palas. Ponen su maquinaria y su tiempo de forma gratuita. Además, lo hacen sin que nadie se lo pida y hay que destacar que siempre son los mismos".

Gracias a la colaboración ciudadana, las calles de la localidad ribereña, con 70 habitantes, están despejadas y se puede transitar sin grandes dificultades. Han colocado puntos de sal, que los propios voluntarios se encargaron de recoger en un almacén de Torresandino tras agotar la del Ayuntamiento. "Primero se retiró la nieve y después con una abonadora vieja esparcieron la sal tanto el sábado como el domingo", explica Monje.

No así las carreteras. Los mayores problemas se dan en la vía que une Terradillos con Sotillo de la Ribera. La alcaldesa es consciente de que los recursos de las Administraciones son limitados e ironiza con que si tuvieran que hacer todo Diputación y Junta, probablemente llegarían en agosto. No obstante, confía en que estos días se limpien las carreteras: "Con eso me daría por satisfecha", remata.

En Roa de Duero también se afanan en adecentar el municipio. Su alcalde, David Colinas, constata que varias personas salieron con tractores y pasaron las cuchillas de forma desinteresada. "Al menos se puede andar", dice. Ayer los trabajadores municipales se volcaron en limpiar los accesos al colegio, el instituto y la guardería.

Mientras, en Castrillo de la Vega continúan las labores para intentar dejar atrás la nevada histórica. Su alcalde, Juan José Gutiérrez, hace una mención especial para Julián Carrasco, Óscar Carrasco y Antonio Ortega. Los tres se emplearon a fondo con sus palas y una abonadora para retirar los 40 centímetros que se acumularon en la localidad, que supera los 600 vecinos. "Empezaron el domingo desde primera hora", subraya el regidor. En total, esparcieron unos 1.000 kilos de sal.

También saben lo que supone anticiparse en Tubilla del Lago. Los vecinos despejaron calles y carreteras con sus medios, desde el cruce de Villanueva hasta el que va hacia Santa María del Mercadillo. "Menos mal que lo limpiamos. Justo al terminar, tuvo que entrar el 112", relata el concejal Félix del Cura, para zanjar: "No hay máquinas suficientes. O colaboramos todos o es imposible".