Rahm da positivo por coronavirus y se pierde los Juegos

El golfista español Jon Rahm ha dado positivo por coronavirus y no podrá acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde era uno de los firmes candidatos a pelear por una medalla, según informaron este domingo la Real Federación Española de Golf (RFEG) y el Comité Olímpico Español (COE).

"El golfista Jon Rahm ha dado positivo en Covid-19, por lo que no acudirá a disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El positivo se ha detectado al someterse a una tercera prueba PCR consecutiva, obligatoria para todos aquellos que hayan estado recientemente en Reino Unido, como es su caso, ya que acaba de disputar The Open", señaló el comunicado de ambos organismos, que indicaron que las dos primeras pruebas a las que se sometió el de Barrika, ganador del US Open, dieron "negativo".

Además, se confirmó que no hay "tiempo material para encontrar un sustituto y cumplir todos los protocolos sanitarios que se exigen" por las autoridades japonesas, por lo que Adri Arnaus será el único representante en el torneo masculino.

Hay que recordar que el golfista vizcaíno, de 26 años, tuvo que abandonar el pasado mes de junio del torneo Memorial en el que iba líder tras haber dado positivo en las dos pruebas a las que se había sometido.