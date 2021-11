Míchel Zabaco ha hablado sobre el partido del domingo (18.15 horas) contra la Ponferradina y ha advertido del potencial del conjunto berciano. Asume la mala racha de las últimas jornadas, pero asegura que la plantilla del Burgos "no va a bajar los brazos". "Veníamos de una semana buena, con siete puntos de nueve, y han llegado estas derrotas. No hemos sabido mantener la misma línea y los dos desplazamientos fueron complicados. Sabemos qué errores hemos cometido pero no vamos a bajar los brazos".

Zabaco guarda "un gran recuerdo" de su estancia en la Ponferradina, con la que logró el ascenso a Segunda División. "Es un equipo que ya ha demostrado que es muy sólido, sabe a lo que juega, y será muy duro. Tiene mucho talento arriba y puede hacer mucho daño". Y entre los delanteros destaca a Yuri, "que es un fenómeno. Es un tipo a Rubén Castro, delanteros que parece que no están y te marcan un gol. Tiene gran calidad, es un referente en la plantilla, su capitán".

Zabaco resalta la necesidad de sumar puntos en El Plantío: "Ante el Zaragoza lo teníamos controlado y nos cogieron en una transición. En nuestra casa tenemos que intentar sumar de tres en tres. Tenemos una gran afición y es vital que nos sigan animando. Si no somos fuertes en nuestro campo poco tenemos que hacer".