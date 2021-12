Fuentes: "La adversidad solo se vence con la unión de todos"

El presidente de la Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, resaltó hoy que la principal lección que se puede extraer de la pandemia y de la lección que han dejado los profesionales sanitarios y sociosanitarios, es que la adversidad solo se vence "con la unión de todos, con el trabajo cooperativo, arrimando el hombro y sumando fuerzas".

Fuentes, en su intervención esta mañana durante el acto de entrega de la Medalla de Oro de las Cortes a los profesionales sanitarios y sociosanitarios por su dedicación y sacrificio durante la pandemia, también advirtió que la crisis solo se superará si "salimos todos y a la vez" y recalcó que "no podemos dejar a nadie atrás", especialmente a los que la pandemia ha dejado desprotegidos.

En su intervención, Fuentes destacó que la sociedad nunca podrá olvidar el sacrificio de los profesionales conscientes del riesgo que corrían, y en especial a los que el Covid le segó la vida mientras se entregaban en el cuidado a los demás.

El presidente, en palabras a los familiares de la víctimas, recalcó que el "dolor" y el "horror" que supuso no poder acompañar a sus seres queridos en el final de sus vidas, mientras que estos profesionales sí acompañaron a sus pacientes y residentes en los días más "difíciles y sombríos", mimándoles hasta el último momento". "Por esto, esta sociedad no puede olvidarlos. No puede dejar sin recompensa tanto sacrificio y no puede dejar sin reconocimiento público tanta dedicación", aseveró.

A su vez, destacó que los médicos, enfermeras, farmacéuticos, auxiliares de clínica, administrativos, celadores, personal de limpieza y cocina, trabajadores de residencias y conductores de ambulancia antepusieron su deber a su propia seguridad, "demostrando una responsabilidad fuera de lo común".

En su intervención, Fuentes también agradeció el trabajo del resto de los servicios esenciales que evitaron el desabastecimiento de alimentos y productos de higiene, así como a los medios de comunicación, a las fuerzas de seguridad, Correos, gasolineras y funerarias que, "con su labor incansable y callada, evitaron un mal aún mayor".

El presidente cerró su intervención haciendo un llamamiento a la responsabilidad y aseguró que la protección es el mejor homenaje que se puede hacer a "todos los que nos han cuidado en este tiempo, jugándose su propia vida y, en algunos casos, perdiéndola".

Críticas de los familiares de los sanitarios fallecidos

Familiares de sanitarios y sociosanitarios fallecidos por el en la Comunidad reclamaron hoy a las administraciones autocrítica por la gestión del COVID, a la vez denunciaron una cierta desmotivación por decisiones "no acertadas" y criticaron que la pandemia ha puesto de manifiesto ciertas carencias del sistema sanitario por no ser capaz de proteger a sus profesionales.

Ana Gutiérrez García, hija del médico Antonio Gutiérrez González, coordinador del centro de salud de Eras de Renueva en León y que falleció en abril del pasado año a consecuencia del COVID, fue la encargada de representar a las víctimas durante el acto de entrega de la Medalla de Oro de las Cortes de Castilla y León a los sanitarios y sociosanitarios de la Comunidad en reconocimiento a su esfuerzo y sacrificio en la lucha contra la pandemia.

Gutiérrez García, que aseguró que es "doloroso" que las administraciones no quieran asumir ciertas responsabilidades, también reclamó a la Junta que conceda a la carrera profesional y advirtió del cansancio de los profesionales por una pandemia que aún esta lejos de acabar.

En su intervención, además de asegurar que nunca existirá un grado suficiente de reconocimiento para el esfuerzo de tantos profesionales durante la pandemia, también agradeció el legado de humanidad que recibe de su padre, del que destacó su "vocación sin límites" por la medicina, algo que le llevó a "dar su vida por los demás".

Por su parte, María del Pilar Mateos, en representación de los más de 20.000 profesionales sanitarios y sociosanitarios de la Comunidad, agradeció el reconocimiento de las Cortes de Castilla y León y recordó que, hasta la fecha, la pandemia se ha cobrado la vida de 17 profesionales en Castilla y León y de un total de 117 en España.

Mateos argumentó que la pandemia, a la que estos profesionales se tuvieron que enfrentar en los primeros días con la única herramienta de la vocación, ha servido para poner de manifiesto las fortalezas y las debilidades del sistema sanitario, por lo que argumentó que las administraciones deben aprovechar esta oportunidad para mejorar la atención sanitaria, corrigiendo fallos y fortaleciendo herramientas que, como la telemedicina, han demostrado que funcionan.

A su vez, recalcó que detrás de la generosidad demostrada durante la pandemia, no hay héroes, "solo trabajadores de carne y hueso".

Al inicio del acto los familiares de Isabel Ester Martín, Antonio Gutiérrez González, Luis Fernando Mateos, María Soledad Sacristán, Celsa Rafael Nieto, Félix Pinedo, Juan de la Cruz Sánchez y José María Esteban, algunas de las víctimas del Covid entre los profesionales sanitario y sociosanitarios recibieron un reconocimiento. Por su parte, la Medalla de Oro se colocó en pasillo principal de las Cortes.