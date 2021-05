La hostelería podrá abrir hasta las 00.00 tras siete meses

La hostelería y restauración de Castilla y León abrirá hasta las 00.00 horas a partir del domingo y deja atrás más de siete meses cerrando entre las 20.00 y las 22.00 horas. El fin del estado de alarma traerá a la Comunidad una nueva realidad hostelera tras el acuerdo aprobado ayer por la Junta de Castilla y León, que establece que esa hora se irá ampliando a medida de que el nivel de riesgo de contagios de covid-19 vaya disminuyendo, aunque el Ejecutivo regional se guarda bajo la manga la postestad para decretar el cierre del interior de los establecimientos en aquellos municipios con más de 150 casos por 100.000 habitantes, el adelanto del horario de cierre, la suspensión de la apertura al público y la suspensión de la actividad. Además, y tras decaer el estado de alarma a las 00.00 horas del domingo, Castilla y León no tendrá toque de queda, ni cierre perimetral, mientras que la Junta ha decidido no limitar el número de personas que se pueden reunir ni aplicar aforos para los lugares de culto.

Así lo avanzó el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, quien defendió que no existe «seguridad jurídica» para mantener estas medidas, al tiempo que recordó que tampoco se puede limitar el número de personas en reuniones celebradas en domicilios ni los aforos de los lugares de culto porque sería atentar contra los derechos fundamentales. Sin embargo, la Junta si que mantiene los aforos marcados en el «semáforo» para acceder a establecimientos de hostelería, casas de apuestas, comercios y demás establecimientos públicos de acuerdo con los niveles de alerta –actualmente todas las provincias están en nivel 4–. La intención de la Junta con esta ampliación del horario hostelero es evitar que las reuniones que actualmente se realizan en los establecimientos, fundamentalmente en las terrazas, puedan trasladarse a los domicilios, por lo que consideró que, aunque no ha habido un acuerdo ni consulta previa con el sector, los empresarios respaldarán unas medidas que van en la línea de su demanda de poder ofrecer cenas a sus clientes.

Tras anunciar estas acciones el vicepresidente insistió en que se han adoptado tomando como base el marco legal desde un Gobierno «responsable, con ánimo y entereza». Así, aseguró que desde la Junta no se tiene «miedo» ni se ha actuado con «resignación» ante el fin del estado de alarma. «No podemos hacer lo que no se puede hacer, somos uno de los gobiernos más decididos en la gestión de la crisis, nuestra decisión no puede traspasar las líneas de la norma», insistió, tras lo que reiteró que la toma de decisiones está condicionada a la caída del estado de alarma.

En casi una decena de ocasiones durante la rueda de prensa, el portavoz de la Junta se refirió a que ha sido el delegado del Gobierno en la Comunidad, Javier Izquierdo, el que ha proclamado que sin el estado de alarma no caben medidas como el cierre perimetral o el toque de queda, con lo que dijo que «por una vez» está «de acuerdo» con el representante del Ejecutivo central. No obstante, Igea auguró que habrá un «trasvase» de incidencia de la covid ente autonomías, con un incremento en el caso de esta Comunidad, que tiene el quinto dato más bajo, al aumentar la movilidad con otros territorios limítrofes con tasas más elevadas, entre los que ha citado a País Vasco (478 de IA), Madrid (329), Navarra (313) y Aragón (297).

Quince días.

Además, manifestó que las medidas acordadas ayer se analizarán dentro de quince día para ver el impacto que tiene en la incidencia la supresión del estado de alarma y se decidirá si se adoptan otras nuevas o no. «No se puede hacer lo que no se puede», apostilló en otro momento. El acuerdo adoptado actualiza los niveles de alerta sanitaria y el Plan de Medidas de Prevención y Control ante la situación epidemiológica, pero en el mismo se precisa que de necesitarse medidas adicionales y complementarias se debe contar con la autorización o ratificación judicial si supusieran restricción de derechos fundamentales.

El horario se irá ampliando al pasar de nivel

El acuerdo aprobado ayer por la Junta de Castilla y León recoge que la restauración y las casas de juego y apuestas podrán abrir hasta la medianoche, en los niveles de alerta tres y cuatro –actualmente toda la Comunidad está en nivel 4–; hasta la una, cuando se llegue al dos, en ambos casos una hora antes del cierre ya no se podrá recibir a nuevos clientes; y no habrá horario de cierre al alcanzar el nivel 1.

Bodas y celebraciones. En los niveles de alerta 2, 3 y 4 se suprime cualquier actividad de restauración que se desarrolle de pie, como los tradicionales cócteles, o similares, que se celebran durante las bodas o comuniones. El aforo también estará limitado entre el 50% del recinto para nivel de alerta 1 y un tercio para los 2 y 3, mientras que en el 4 el aforo quedará limitado a 50 personas.

Piscinas. Las piscinas al aire libre o cubiertas tendrán que limitar su aforo a un tercio en el nivel de alerta 4; en el 3 será de un 50% para piscinas al aire libre y un tercio en cubiertas; un máximo del 75% las primeras y 50% las segundas en nivel 2, y no tendrán límite de aforo en nivel de alerta 1.

Comercios. En comercios que no formen parte de centros o parques comerciales se establece un aforo máximo de un tercio para el nivel actual; en niveles 2 y 3 es del 50% del; y del 75% para el nivel de alerta 1.