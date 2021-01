"En ‘3 caminos’ la gente agradecerá tener una ventana al mundo"

En un momento en el que la pandemia del coronavirus ha truncado viajes, experiencias y sueños, 3 caminos ofrece la oportunidad de adentrarse en la magia del Camino de Santiago. Y pese a que a Álex González al principio le costó encontrarla, finalmente consiguió conectar con la huella espiritual de la que muchos otros hablan. Una conexión que el intérprete anima a descubrir en la nueva producción de Amazon Prime Video.

Coincidiendo con el Año Xacobeo, la plataforma estrena hoy 3 caminos, una hermosa serie de ocho capítulos que invita a vivir y emocionarse con cinco amigos que encuentran en la ruta un vínculo que perdura con los años. Uno de ellos es Roberto -interpretado por Álex González-, un bombero mexicano que emprende su primer camino con la mochila cargada de culpa.

Has confesado en alguna declaración que al principio estabas un poco escéptico con el Camino, pero finalmente pudiste encontrar esa magia. ¿Por qué ese cambio?

Cuando empecé a rodar estaba en un momento de mi vida muy escéptico (...) Es verdad que yo admiraba la belleza del camino, los paisajes y que era muy especial... pero había una euforia del equipo que yo no sentía. Pero a la vuelta del confinamiento empezaron a ocurrir cosas. Tampoco cosas paranormales, pero hubo demasiadas coincidencias.

La serie habla de las señales dejadas en el Camino por los que llegaron antes y que tú también dejarás sin darte cuenta. Y es verdad que hay señales de todo tipo. Alguien que se aproxima y te cuenta algo, que era justo lo que necesitabas saber para otra cosa, y no hay una conexión aparente. Experiencias de este tipo nos han pasado muchas (...) Y ahora sí creo que en el Camino hay una huella espiritual y un rastro dejado por muchas personas que, de alguna forma, se puede apreciar.

Así que no solo evolucionan los personajes. También lo has hecho tú.

Sí. También coincide lo que hemos aprendido haciendo la serie en el Camino, con la experiencia del proyecto. Y también coincide con la pandemia que estamos viviendo y con el confinamiento que, en nuestro caso, fue justo a la mitad del rodaje. Quizá mi aprendizaje sea el haber aprendido a estar más presente. Esta cosa que es muy fácil de decir de ‘no estés en el futuro porque no ha ocurrido’, ‘el pasado ya fue y tienes que estar en el momento’, a mi me costaba mucho. Ahora me está costando menos el poder valorar las cosas, no hacer planes a tan largo plazo, poder ser flexible… Creo que todo eso lo he aprendido con el confinamiento.

Has podido ver el Camino antes y después del confinamiento. ¿Ha bajado el número de peregrinos?

Sí, ha bajado. Pero no por el Camino en sí, sino principalmente por las restricciones del turismo. Por eso creo que es una muy buena oportunidad para todo el mundo que un proyecto como 3 caminos te abra una ventana a que te asomes a cómo es el Camino. Porque ya existen documentales y una película, The Way, que hablan de la ruta, pero es algo más visual, como si te asomaras a Google Earth. Esta serie, aparte de mostrar el paisaje tan poderoso, también muestra el factor humano, que es una de las características del Camino. Las personas que te vas encontrando, de qué manera afectan a tu vida, tu comportamiento y forma de ver el mundo... Eso también está contando. Realmente, me parece que está muy lograda la experiencia y que cualquiera que no pueda hacer el Camino tendrá la sensación de que lo ha hecho.

Es cierto que ahora las restricciones lo ponen difícil... ¿No puede crear en el espectador cierta envidia el no poder hacer el Camino?

Yo creo que al contrario, porque al final lo que buscamos todos son sensaciones que nos muevan (...) Y viendo esta serie es lo que sucede. De repente, te emocionas.

Está la amistad, el amor, la belleza de los paisajes... Y también tiene un poco de acción. Hay muchos elementos que, en el momento que vivimos, lejos de dar envidia, la gente se va a sentir muy agradecida de poder tener una ventana al mundo. A un mundo que dentro de muy poco, esperemos, va a ser accesible para todos físicamente. De momento, se va a poder vivir a través de Amazon en más de 180 países. Yo creo que la gente va a estar muy agradecida.

Y hablando de Amazon... Con muchas salas cerradas, las plataformas han encontrado su oportunidad. ¿Crees que son el futuro?

Absolutamente, son ya el presente. Hace muchos años ya que en mi industria nos quejamos de que el cine corre el riesgo de desaparecer (...) Pero gracias a plataformas como Amazon, el cine no solo va a seguir existiendo, sino que va a seguir existiendo mejor. Es decir, a lo mejor se pierde la forma romántica que a mi, particularmente, me duele mucho. Pero al mismo tiempo es una forma de democratizar el audiovisual para todo el mundo, para las familias que no se pueden permitir cuatro entradas con palomitas, pero sí se pueden permitir la cuota de Amazon.

Es una gran oportunidad en la que se produce un Win-Win, ganan las dos partes: el público y nuestro sector, porque hay trabajo para todos y precisamente ahora hay necesidad de generar contenido. Así que yo me siento muy agradecido como trabajador de esta industria. Creo que nos ha tocado la lotería.