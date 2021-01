PGC - El PSOE plantea un fondo de 80M contra la despoblación

El Grupo Socialista en las Cortes plantea crear un fondo en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2021 de 80 millones de euros para el reto demográfico, así como más empleo público, con el refuerzo del personal sanitario, la recuperación de las inversiones sociales prioritarias “olvidadas por el PP”, junto a otras medidas para la recuperación económica, como el fondo de 75 millones en ayudas al sector hostelero, turístico y cultural, castigado por el COVID-19.

Estas son las principales medidas que plantean los socialistas, que hoy registraron 892 enmiendas parciales por 307,13 millones a las cuentas, 80 al articulado del proyecto presupuestario y 70 a la Ley de Medidas Tributarias, con el objetivo de mejorar un presupuesto “insuficiente”, que alcanza los 12.291 millones. Del 15 al 19 de enero se afronta el debate de la Ponencia, y del 22 al 29 de enero el dictamen de la Comisión, que será aprobado por el pleno los días 9 y 10 de febrero.

La portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, Rosa Rubio, explicó que enmiendan las cuentas del presidente Alfonso Fernández Mañueco y su “cuñado”, el vicepresidente Francisco Igea, por no estar a la altura de las circunstancias actuales, no fortalecer a su juicio la sanidad, la educación y los servicios sociales y desaprovechar la oportunidad que brinda Europa. “No contienen medidas reales y serias para reactivar la economía, impulsar el empleo y ayudar a los sectores duramente castigados”, mientras se duplica el gasto en asesores colocados a dedo, se recorta en infraestructuras, y no se consigna nada para la lucha contra la despoblación.

El PSOE utiliza las partidas sin provincializar y los fondos no ejecutados para financiar un paquete de más de 80 millones que se distribuyen entre las consejerías de Economía y Hacienda y Transparencia. “Nuestra tierra no puede esperar más a tener un plan y unas medidas serias contra la despoblación”, dijo a lo que añadió casi cuatro millones para la creación de oficinas territorializadas frente al reto demográfico y para la captación de fondos europeos.

Con el objetivo de la recuperación laboral, económica, sanitaria y social, tras el COVID, el PSOE plantea enmiendas en Presidencia por 5,7 millones para crear una línea de cooperación técnica y económica con entidades locales para la redacción de proyectos del plan España Puede y el Plan de Recuperación, que recibe más de cuatro millones. En la cartera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural enmiendan 23 millones para con 4,5 millones crear un Plan Renove de maquinaria agrícola, y en la de Fomento y Medio Ambiente, más de 31 millones, para poder construir vivienda social para venta y alquiler, con un desembolso de cuatro millones.

En cuanto a la Consejería de Sanidad, las enmiendas alcanzan los 62 millones, para el impulso de la radioterapia en el Bierzo, Palencia, Soria y Segovia, con 5,2 millones, el Hospital Comarcal de Aranda o el Plan Director del Hospital Clínico de Salamanca. También se plantea el incremento recursos humanos de Atención Primaria para corregir las desigualdades del medio rural, con siete millones, y aumentar plantillas y equipamiento para reducir las listas de espera. Igualmente, el nuevo Hospital de Palencia cuenta con cinco millones; también se incluye el nuevo edificio de Segovia, y un compendio de 11,2 millones para el resto de plan de inversiones sociales prioritarias.

En Educación, las enmiendas alcanzan los 45,4 millones. Así, proponen un paquete de becas de Bachillerato, FP y Universidad, por ocho millones, medida 66 del Pacto de Recuperación de Castilla y León; aumentar la aportación a los gastos de los centros Primaria y Secundaria y tres millones para las ayudas a superar la brecha digital, que recoge el punto 64 del acuerdo de la Comunidad. También plantean cinco millones para las entidades locales para cubrir los gastos del COVID y un convenio de tres millones para el mantenimiento de las escuelas infantiles de gestión municipal.

Además, recogen la creación de nuevos centros integrados de FP en el medio rural con más de un millón, medida 69 del Pacto de Recuperación, y el resto de inversiones sociales prioritarias “olvidadas por el PP”, que cifraron en 6,8 millones.

El PSOE también presenta un paquete de más de 34 millones en Familia e Igualdad de Oportunidades, con 10,4 millones para la implantación del nuevo sistema de atención sociosanitario para mayores; un centro de igualdad o la ayuda a domicilio, con un millón, junto con la financiación de los acuerdos marco providenciales por dos millones y el resto de plan de inversiones sociales prioritarias, por más de diez millones.

En materia de Empleo e Industria, las enmiendas de 17,2 millones permiten consignar cuatro millones para los planes de Empleo de Burgos, Palencia, Zamora, Medina del Campo, El Tiétar y Segovia; cinco millones a los complementos de los ERTE y 1,5 millones al plan de retorno del talento. Además, se contemplan 1,6 millones en ayudas directas a empresas afectadas por la pandemia y 1,5 millones para la Estrategia de eliminación de la Brecha Salarial. A estas medias se suman más de 80 actuaciones en el patrimonio cultural por casi cinco millones de euros y las enmiendas de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, que ascienden a 4,1 millones y que se centran la recuperación del campamento de Monte la Reina y la creación de oficinas frente al reto demográfico y la captación de fondos europeos, con casi cuatro millones.

Modelo fiscal

Por otra parte, el coordinador del área de Economía, Hacienda, Empleo e Industria del Grupo Socialista en las Cortes, José Francisco Martín, defendió otras enmiendas para aumentar el control del gasto, crear una oficina Anticorrupción, en colaboración directa con el Consejo de Cuentas; el incremento de empleados públicos en servicios prioritarios, la supresión del 20 por ciento de los altos cargos y laborales eventuales, nombrados a dedo; la jornada laboral de 35 horas, la gratuidad de los libros de texto, y un fondo 75 millones de ayudas al sector turístico, hostelero y cultural.

Además del fondo del reto demográfico, planteó otro de recuperación del bienestar, a través del empleo público con 145 millones o 150 millones para el Fondo Autonómico de Compensación y el Plan Plurianual de Convergencia Interior. A estos añadió otro de 15 millones para reservas o espacios protegidos.

Finalmente, defendió la congelación de las tasas al nivel de 2013, un modelo fiscal para que aporten más, especialmente este año, quienes ganan, tienen o heredan más, el establecimiento de un suelo social, la revisión de los conciertos educativos y la financiación “estable” de escuelas infantiles.