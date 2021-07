La UE adjudica a la UBU un proyecto de 1,2 millones de euros

El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), organismo dependiente de la Unión Europea, ha concedido a la Universidad de Burgos una de las ayudas convocadas para la “Construcción de la capacidad de Innovación de la Educación Superior”, con una financiación total de 1,2 millones de euros.

El proyecto coordinado por la Universidad de Burgos y titulado “La educación superior aporta aprendizaje dirigido para el fomento del espíritu empresarial, Higher Education Accelerating Directed Learning in Nurturing Entrepreneurship”, se desarrollará durante los próximos dos años en dos fases. Una inicial, que concluirá en diciembre de 2021, para establecer la situación actual y un plan estratégico de mejora del emprendimiento, y una segunda fase, a desarrollar hasta junio de 2023, donde las acciones abordadas deben conseguir un impulso a la creación de empresas innovadoras.

En este proyecto coordinado por la UBU participan además otros dos socios españoles, la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto IMDEA-Alimentación, así como la Munster Tecnological University de Irlanda, la Centria University of Applied Science de Finlandia y la Wroclaw University of Environmental and Life Sciences de Polonia. Asimismo, es socia la empresa inglesa Mashauri Limited, con experiencia en el fomento del emprendimiento.

A través de esta red de miembros del proyecto, con el respaldo de las comunidades del EIT, se pretenden poner en común buenas prácticas e iniciativas para identificar ideas innovadoras de los estudiantes y titulados universitarios, así como de otros colectivos, acompañando a los emprendedores en la definición del proyecto empresarial, su tutorización y acompañamiento, hasta conseguir su implantación empresarial, contribuyendo a incrementar el desarrollo económico local y global, pero también la empleabilidad de nuestros titulados.

La financiación para este proyecto es de 400.000 euros para la primera fase y de 800.000 euros para la segunda, para desarrollar iniciativas de fomento del emprendimiento, de formación específica, de tutorización y acompañamiento y de servicios de apoyo a la creación de empresas.

Con el fin de incrementar el éxito de las iniciativas, la Universidad de Burgos contará con todos los agentes del emprendimiento para apoyar las diferentes etapas de éste, incluyendo las administraciones y, sobre todo, las empresas con el fin de poder identificar también sus necesidades, las cuáles puedan ser cubiertas por los emprendedores, asegurando así un mercado para sus negocios.

Si bien, en una primera fase se abordará la incorporación de ideas innovadoras a la creación de negocios y empresas de los ámbitos de alimentación y salud (en su más amplia interpretación), a lo largo del proyecto tendrán cabida todos los sectores industriales, ya que el aporte de innovación, y de emprendedores que la implanten en el mercado, es fundamental para la recuperación económica.